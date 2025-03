Fasnetsumzug in Weilen: Punkt neun Uhr schwirren die Hummeln aus

21 Während des Rosenmontagsumzugs ermittelte eine Sonderkommission, die SOKO Weilen. Foto: Schweizer

Wenn’s morgens um neun auf dem Dorfplatz schon „Heiße Rote“ gibt, dann muss ein besonderer Tag sein, Rosenmontag eben. Und denn feiern die Weilener groß.









Auf die Hummeln ist dabei immer Verlass. Sie schwirren – wie auch am Fasnetsmontag – pünktlich aus, und in großer Zahl. Die Besucher am Straßenrand mussten also nicht lange warten. Begleitet wurden die lieben Tierchen in ihrem edlen Zwirn von den Elferräten und natürlich vom Taktgeber, dem Musikverein, denn ohne Marsch lässt es sich nur schwer jucken. Auch das Ballett, das dieses Jahr 20-jähriges Bestehen feiert, war in großer Zahl vertreten. Das schöne blaue-gelbe Häs funkelte dabei nur so in der Morgensonne.