Fasnetsumzug in Talheim: Närrisches Brauchtum in Höchstform

Viel Freude am Brauchtum, froh gelaunte Narren überall und pfundweise fliegende Bonbons: Der Talheimer Umzug ist der Hit.
Wenn leicht verpeilte Außerirdische auf der Suche nach Handyempfang durchs Steinachtal streifen, Kalli Lang auf dem Zunftmeisterwagen seinen berühmten „Flieger“ macht, wilde Hexen noch wildere Purzelbäume auf der Straße schlagen, das Micky-Maus-Zügle von einer Armada Erwachsener begleitet wird und die Damen vom Zigeuner-Ballett ihre Röcke schwingen lassen, dann ist Ausnahmestimmung in Dahla.