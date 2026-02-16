Fasnetsumzug in Schramberg: Narrenkappe auf, Regenjacke an

Erst Regen, dann Tanz: Wer beim Fasnetmontagsumzug in Schramberg durchhielt, wurde mit Stimmung, Farben und jeder Menge Narretei belohnt.
Oben gute Laune, unten gute Laune, rechts gute Laune . . . nicht erst, als die Jungxellen Sulgen mit ihrer rollenden Manege und dem passenden Fasnetsong durch die Talstadt zogen, herrschte in Schramberg die viel besungene närrische Hochstimmung. Die Zuschauer hatten ihren Platz am Kirchenbach gegen einen am Straßenrand getauscht und warteten gespannt auf die angekündigten 40 Umzugsteilnehmer.