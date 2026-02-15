Fasnetsumzug in Schiltach: Närrischer Ausnahmezustand im Städtle

Zuschauer tanzen auf Stelle

Den Anfang des Zuges machten die Seifenkisten, am langen Seil von einem Traktor gezogen, gefolgt vom „Narren Gremium Schiltach“ und der Stadt- und Feuerwehrkapelle. Die spielten so flott, dass die Zuschauer am Rande sogar auf der Stelle tanzten. Viel Spaß hatten die vielen Hexen mit den Narren am Rande des Zuges, mit denen sie ausgiebig ihren Schabernack trieben, wobei viel Stroh zum Einsatz kam. Ein schöne Geräuschkulisse aus Musik von vielen Hexenwagen und lautem Rufen lag wie eine Wolke über dem Städtle. Am „Hotspot“ Stadtbrücke sagten die Moderatoren Tatiana Wiedmann und Markus Wöhrle die Gruppen und Wissenswertes über diese an. Und an zahllosen Stellen der Umzugsstrecke, dem Marktplatz und der Markthalle bewirteten Vereine und Gastronomie die vielen Hästräger und Zuschauer.