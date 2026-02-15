Fasnetsumzug in Schiltach: Närrischer Ausnahmezustand im Städtle

Beim großen Umzug am Fasnetsonntag wurde die Flößerstadt wieder zur Narrenhochburg.
Auf das Seifenkistenrennen folgte der zweite Höhepunkt des Fasnetsonntag, der große Umzug. Rund 1 000 Hästräger aus nah und fern erwartete dazu die Narrenzunft, um „zusammen mit dem närrischen Publikum die Fasnet im Städtle zu feiern“. Punkt 14 Uhr ging es los. Vom Aufstellungsort in der Bahnhofstraße führte der 36 Gruppen zählende Zug über die Bahnhofstraße und ein Stück der Schenkenzeller Straße bis zum Umzugsende auf dem Marktplatz, die Strecke dicht gesäumt mit begeisterten Zuschauern.