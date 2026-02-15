Fasnetsumzug in Nordstetten: Brauchtum trifft auf Spaß und Kreativität

Mit einer gelungenen Mischung aus Brauchtum und originellen Ideen präsentierten die Narren ihren Umzug. Gruppen aus dem Dorf feierten kräftig mit.
Trotz anhaltenden Regens verfolgten zahlreiche Zuschauer den von der Narrenzunft Nordstetten organisierten Fasnetsumzug. Er führte vom Schloss über rund 800 Meter zur Turn- und Festhalle. Zu sehen gab’s die Gruppen vieler Narrenzünfte, so von den Gastgebern die Winker, gefolgt von Tolpatsch und Mariannele, den Schantle, den Geißenkinder mit Geißenstall, und Geißen. Die Nordstetter Feuerwehr war auf einem Festwagen unterwegs, der durch bunte Luftballons den richtigen Glanz bekam. Die Narrenzunft Dettensee sorgte mit ihren Hexen, Vogtsleuten und Schantle ebenfalls für ein buntes Umzugsbild. Fetzige Töne steuerte der Musikverein Wiesenstetten bei.