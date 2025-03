Das Motto lautete dieses Mal: „Wisse ihr noch, wie´s früher so war, vor zehn oder zwanzig oder einhundert Jahr? Es war alles besser, drum zeige mir hit, alles was so schee war, in de guete alte Zitt.“

So zog die Musikkapelle, verkleidet als Quietscheentchen allen voran ans Rathaus, wo die vielen Zuschauer warteten.

„Catweazle“ Jörg Scherzinger moderierte den Umzug wie jedes Jahr und erzählte zu jedem Wagen eine Geschichte. „Hät´s mol gei“ hieß der erste Wagen und zeigte gleich drei ehemalige Gütenbacher Ladengeschäfte.

Erinnerungen an den Preismaskenball

Auch der Preismaskenball vom FC04 gehört in die „gute alte Zeit“ und durfte nicht fehlen. Hier waren tolle Kostüme von damals zu bewundern. Auch Wikinger gab es früher, hier zog eine Kindergruppe in ihrem tollen Schiff an den Zuschauern vorbei. Ebenfalls einen fahrbaren Untersatz hatte eine Gruppe Hippies die mit ihrem VW Bully am Umzug teilnahm.

Auf dem Gütenbacher Rosenmontagsumzug geht’s am rollenden Stammtisch zu wie in der „guten alten Zeit“. Foto: Tatjana Eschle

Im Gasthaus zum Schwert wurde in der schummrigen Bar gefeiert, die Pizzeria Wendelbeck verteilte Pizza und Schnäpsle an die Zuschauer. Die Gruppe Hintertäler fuhr einen Stammtisch durch die Menge, wie damals versammelten sich Bauern, Köche, Jäger und viele andere, um am Stammtisch gemeinsam zu trinken und Karten zu spielen. Berühmte Gemälde in beeindruckender 3D-Optik zogen vorbei, Uhrenverkäuferinnen priesen ihre Ware im Publikum an.

Jörg Scherzinger alias „Catweazle“ moderiert den Umzug. Foto: Tatjana Eschle

Den Abschluss bildete der Wagen der Narrengesellschaft, sie hatte das Gütenbacher Freibad nachgebaut und hüpften in Badehose ins kühle Nass. An der Festhalle endete der Zug, hier ging das närrische Treiben weiter.