Fasnetsumzug in Betra: 17 Gruppen ziehen durch den alten Fasnetsflecken

Die „Keaschmecker“ und ihre Gästen feierten mit einem gelungenen Umzug Fasnet.
Beim Fasnetsumzug der Narrenzunft Betra nicht zog es trotz schlechten Wetters dutzende Narren auf die Straße, um in die feucht-fröhliche Stimmung einzutauchen. Über 550 Narren aus 17 verschiedenen Gruppen zogen die närrische Meile entlang. Den traditionellen Auftakt des Zuges machte wie gewohnt der „Bajass“. Als bewährter Kommentator fungierte auch dieses Mal wieder der „Polizischt“ Manfred Thomaier, der den Zuschauern das närrische Treiben nicht nur moderierte, sondern auch spannende Hintergründe zur Entstehung und Bedeutung der einzelnen Zünfte und Gruppen lieferte.