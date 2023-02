Umzug am Fasnetssamstag

Es war zu spüren, dass am Fasnetssamstag, dem höchsten Tag der Geislinger Fasnet, ordentlich Nachholbedarf bestand. In den vergangenen beiden Jahren glomm die Narretei auf Sparflamme, der große Umzug durch den Ort fiel jeweils aus.

Umso größer und wilder meldete sich die Fasnet in ihrer Ursprungsform zurück. Um die 60 Gruppen hatten sich zum Umzug angemeldet, deren Mannschaftsstärke von mehr als 100 Narren, wie bei der gastgebenden Zunft aus Geislingen, bis hin zur kleinsten Gruppe mit zwei Personen, dem Äffle und dem Pferdle, reichte.

Zwei Stunden dauert das Spektakel

Den Auftakt des rund zweistündigen Spektakels machte die Narrenzunft Geislingen: die Gardemädchen, gefolgt vom Elferrat, wenigen Spandalen und vielen Pelzrutschern, einigen Schopflaweible und den Zimmermännern, die mit den Zuschauern ordentlich Schabernack trieben. Der Musikverein lieferte mit dem Geislinger Narrenmarsch den passenden Soundtrack dazu.

Das Markenzeichen des Geislinger Umzugs ist es, dass nicht nur Zünfte teilnehmen, sondern auch Vereine, Verwandt- und Kameradschaften, sofern sie sich ein kreatives Motto mit passender Kostümierung ausdenken. Die Gruppen aus Geislingen und den umliegenden Orten hatten in der kulturarmen Zeit wohl besonders kreative Ideen gesammelt.

Da war zum Beispiel die „Candybar“, deren Mitglieder als allerlei Süßigkeiten, Muffins, Zuckerwatte, Popcorn und Zuckerstangen verkleidet waren. Vogelscheuchen, Astronauten, Lamas, Schneemänner, Stinktiere, Filmfiguren aus „Aladdin“ und „Ninja Turtles“ und selbst die Kultband Abba zogen vom Schlossplatz aus durch die Brückenstraße und versetzten die Hundertschaften an Zuschauern in närrische Stimmung.

Gallier gegen KSK-Fallschirmspringer

Vor allem im Rheinland ist es Gang und Gäbe, dass der Karneval die Politik aufs Korn nimmt. Zwei Fußgruppen haben in Geislingen auf närrische Weise das geplante KSK-Absprunggelände auf dem Waldhof kritisiert: Das gallische Dorf um Asterix und Obelix, das sich gegen die Pläne zur Wehr setzt, die anderen als militärische Fallschirmspringer.

Und die „Energieversorgung Stetten“ hatte die Lösung für die Energiekrise: Kaninchen in Laufrädern könnten doch die Stromversorgung sichern!

Auch einige befreundete Zünfte wie beispielsweise die Pflommasäck aus Erzingen, die Kaunta-Hexa aus Ostdorf und die traditionsreichen Hex-Sauter der Narrenzunft Erlaheim bereicherten den Fasnetsumzug und hatten für die Kinder viele Süßigkeiten dabei.

Nach dem Umzug schien nur ein Bruchteil der Zuschauer und Beteiligten nach Hause zu gehen. In den Besenwirtschaften im Ort und in den Festzelten beim Schloss ging die Party bis tief in die Nacht weiter.