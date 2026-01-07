Fasnetsuche zum Auftakt: So finden die Unterkirnacher ihre Fasnet

„Weihnachten ist kaum vorbei und schon beginnt die Narretei“ – besser lässt sich die traditionelle Fasnetsuche der Kieschtockzunft Unterkirnach am 6. Januar kaum beschreiben.
Die Schneelandschaft rund um den Narrenbrunnen, die Minusgrade bei leise rieselndem Schnee, die mit Lichterketten behängten Tannen und Glühweinduft: Es herrschte fast noch weihnachtliche Stimmung an Heilige Drei Könige in Unterkirnach – wenn da nicht pünktlich um 18.30 Uhr ein lauter Böllerknall die fünfte Jahreszeit eingeläutet hätte.