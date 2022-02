4 Begleitet vom Fanfarenzug und Abordnungen der Hexenzünfte tragen die Mitglieder der Narrengesellschaft Stabhalterei Freiamt ihre Fasnetpuppe an den Standort, wo sie nun bis Dienstag hängt. Foto: Kommert

Und sie wurde gefunden, die Fasnet: Nach intensiver Suche sowohl seitens der Stabhalterei Freiamt als auch der Narrenzunft wurde sie entdeckt. Und so hängt die symbolische Puppe nun an der Ecke Hauptstraße – Schlachthausstraße und auch am Marktplatz.















Link kopiert

Triberg - Damit ist klar: Die Narren der Wasserfallstadt verzichten in diesem Jahr nicht gänzlich auf ihr ureigenstes Fest – wiewohl die Lockerungen seitens der Landesregierung für sie zu spät kamen und nicht zielführend erschienen – lässt sich 3G in Triberg doch schwerlich kontrollieren.

Am Mittwoch vor dem "Schmutzigen Dunschdig" führte die Narrenzunft Triberg das allseits bekannte Fasnetsuchen durch. Allerdings fand es diesmal nur im kleinen Rahmen mit dem Narrenrat und dem Narrensomen ab 18 Uhr statt. Dazu forderte die Zunft zur Anmeldung der närrischen Kinder und deren Begleiter auf. Für die Begleiter hatte der Narrenrat sogar 2G gefordert, dazu galt eine Maskenpflicht. Treffpunkt war auf dem Schulhof der Grundschule.

Rathaussturm bleibt aus

Wo sonst in der Zunftstube der Narren in den Kellerräumen des Schulhauses Wieberfasnet gefeiert wurde, blieb es heuer dunkel und auch der Rathaussturm blieb aus. Nachdem die Fasnet endlich gefunden war, wurde die symbolhafte Puppe auf dem Latschariplatz (bis dahin Marktplatz) auf Geheiß von Zunftmeister Volker Fleig vor dem Rathaus aufgehängt, was von Rolf Meier mit kindlicher Unterstützung virtuos erledigt wurde. Eine Abordnung der Stadt- und Kurkapelle unter Leitung von Hansjörg Hilser blies und trommelte, als ob das Leben der Musiker davon abhinge.

Neuer Standort für die Puppe

Bereits zuvor hatten die Kinder des Kindergartens St. Anna die von den Kindern gefertigte Narrenpuppe gesucht und gefunden. Einige Narren der Stabhalterei hatten sich zur Unterstützung eingefunden – schließlich ist es ihre Puppe. Nach einigen Spielen mit den Kindern und den Narren trat der Fanfarenzug an. Unterstützt von den beiden Hexenzünften Tribergs machte sich der Zug in Richtung Schlachthausstraße auf den Weg. Der neue Standort der Puppe sorgt weiterhin dafür, dass die "Fasnet" als Blickfang am Beginn der Hauptstraße hängt. Zwar fiel der Besuch der Narren am "Schmutzigen" aus, nicht aber das Vesper, das sie den Kindern stets zukommen lassen.

"Gizzig-Rufen" des Narrensamen

Für den Narrensomen gibt es am Samstag das beliebte "Gizzig-Rufen". Daneben wird die Stadt- und Kurkapelle am Sonntag auf Wunsch närrische musikalische Einlagen vor Ort spielen. Und am Fasnetdienstag findet dann die Fasnet-Verbrennung statt – an neuer Wirkungsstätte.