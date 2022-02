1 Das Bild zeigt einen Fasnetumzug in Bisingen vor der Corona-Pandemie. Auch an diesem Schmotzigen soll ein Umzug stattfinden, allerdings in abgewandelter Form. Foto: Wahl

Diesen Donnerstag fällt mit der Narretei auf Marktplatz und in Hohenzollernhalle der Startschuss für die fünfte Jahreszeit. Darüber hinaus gibt es Stammtische und Mitnehm-Aktionen, die wir in einer Übersicht zusammenfassen.















Bisingen - Es gibt sie also doch noch, die Fasnet in Bisingen, wenn auch in eingeschränktem Umfang. Los geht’s am Schmotzigen Donnerstag, 24. Februar, mit einer großen Aktion der Zünfte:

Bürgermeister und Ortsvorsteher werden entmachtet

Die Zunftmeister der Bisinger Narren befreien um 14 Uhr den Schultes und die Ortsvorsteher am Schmotzigen, 24. Februar, von der "Coronalast". Die Narren nehmen Bürgermeister und Ortsvorsteher die Schlüssel und die Verantwortung ab. Danach ist die Hohenzollernhalle in Narrenhand. Alle Bisinger Narrenzünfte veranstalten gemeinsam mit dem Rathausteam einen Umzug der ganz besonderen Art für alle, aber besonders für den Narrensamen. Dort wird ein Närrischer Parcours von den Bisinger Narrenzünften in Zusammenarbeit mit der Bisinger Gemeindeverwaltung für Kinder aufgebaut.

Die närrischen Kids dürfen sich zudem bei einem Malwettbewerb einbringen. Sie dürfen ein Motiv zum Motto "Fasnet ’22 was wünsch ich mir" ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Abgegeben werden können die Bilder am Auseliga von 14 bis 16 Uhr in der Hohenzollernhalle.

Keine Fasnet ohne Spielregeln: Einlass in die Hohenzollernhalle gibt es mit einer FFP2- oder einer Fasnetmaske, die dauerhaft getragen werden muss. Als Gruppe dürfen maximal fünf Personen zusammenfinden, und die Hohenzollernhalle muss zügig durchquert werden ohne längere Zwischenstopps. Weiter gilt: "Kein Bier vor vier". Das Ende des Umzugs ist um 16 Uhr geplant.

Maurochen verkaufen Schnitzel

In Thanheim verkaufen die Maurochen Schnitzel von 11 bis 13 Uhr und von 17 bis 19 Uhr beim Alten Schulhaus. Schnitzel mit Kartoffelsalat und Spätzle (8 Euro), mit Kartoffelsalat oder Spätzle (7,50 Euro), jeweils mit Soße; eine Portion Spätzle oder Kartoffelsalat ohne Schnitzel mit (4 Euro) und ohne Soße (2,50 Euro). Wer eines der Gerichte ohne Fleisch nimmt, erhält dazu passend eine vegetarische Soße. Bestellungen können bis Mittwoch, 23. Februar, 17 Uhr, unter Telefon oder WhatsApp 0173/3613622 entgegengenommen werden.

Stammtisch des FC Steinhofen

Der FC 48 Steinhofen lädt ein zum Stammtisch am Schmotzigen. Los geht’s um 17 Uhr im Sportheim der Klingenbach-Arena. Es läuft schmissige Fasnetmusik und dazu gibt es Cevapcici mit Salat und Brot sowie kühle Getränke. Der FC freut sich schon auf die närrische Stimmung.

Gempleswatter verkaufen Kuchen, Fasnetsküchle und heiße Rote

Die Wessinger Gempleswatter haben eine Mitnehm-Aktion am Fasnetsamstag, 26. Februar, organisiert. Von 11 bis 15 Uhr werden im Vereinsheim des Heimatvereins zur Abholung angeboten: selbstgebackener Kuchen der Vereinsmitglieder, frisch vor Ort gebackene Fasentsküchle sowie heiße Rote vom Grill mit Brötchen. Vor dem Vereinsheim kann ein heißer Glühwein getrunken werden. Ein entsprechender Flyer soll noch diese Woche in der Ortschaft verteilt werden.

Schlachtplatte beim OGV Steinhofen

Am Fasnetsamstag bietet der OGV Steinhofen Schlachtplatte mit Sauerkraut und Bauernbrot (10 Euro) und ein Paar geräucherte Bratwürste mit Sauerkraut und Bauernbrot (7 Euro) zum Mitnehmen an. Die fertig verpackten Bestellungen stehen am Samstag, 26. Februar, von 11 bis 14 Uhr im Vereinsstüble im Alten Schulhaus zur Abholung bereit. Bestellungen sind möglich unter 0157/38108367 oder unter ahmet.ipek@ogv-steinhofen.de.

Spendenaktionen

Die Bisinger Hexen sammeln auch bei der Fasnet 2022 trotz Corona Spenden. Dazu haben sie Spendenkässle in 20 Bisinger Geschäften aufgestellt. Die Kässle stehen dort bis Aschermittwoch. Ebenso lange hängt das Spendenkässle am Narrenbaum in Thanheim, denn auch die Maurochen sammeln Geld. Der Betrag, den die beiden Zünfte zusammenbekommen, geht an den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen.