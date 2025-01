Droht ein rutschiger Sonntag? Glatteis-Gefahr für den Kreis Freudenstadt

„Hohes Unwetterpotenzial“ droht laut Deutschem Wetterdienst im Kreis Freudenstadt in der Nacht von Samstag auf Sonntag und am Sonntagmorgen. Denn es besteht erhöhte Glatteisgefahr. Das liegt an einer heiklen Wetterkombination.