Fasnetssonntag in Villingen Kater macht lieber Party statt Fasnet

Von der Katerbefreiung im Riet über die Schlüsselübergabe am Rathaus bis zur Fasnetssuche der Glonki-Gilde. Der Fasnetssonntag in Villingen war ein Bilderbuch-Sonntag der närrischen Tage in der Zähringerstadt.