Fasnetssonntag in Rottweil Der Bajassumzug im Wintergarten

Kinderrössle aus Uromas Übergardinen

Er ist nicht nur in der Narrenzunft aktiv, sondern auch bei der Schmotzigengruppe "Spruchbeitl". Und so ist er quasi über die närrischen Tage gerade mal zum Umziehen daheim.

Seine beiden Söhne Jonathan und Johannes genießen den Familienbajass­umzug. Im selbstgebastelten Kinderrössle aus Uromas Übergardinen und Larven aus Gipsbinden, können sich die beiden so richtig austoben. Das gefällt ihnen. Trotz aller Trauer um die ausfallende Fasnet.

Und sogar ein Schwarzes Tor und Haus Nr. 1 gibt es im Huggerschen Wintergarten. Was will man also mehr? Und man kann gewiss sein, dass sich auch am heutigen Fasnetsmontag um Schlag 8 Uhr der Huggersche Narrensprung ganz exklusiv in Bewegung setzt. Zuschauerin ist die sechsmonatige Kätzin, die das Ganze eher mit gemischten Gefühlen beäugt und vorsichtshalber schon mal einen prächtigen Katzenbuckel macht und faucht. Aber wer echte Rottweiler Katze sein will, der muss sowas wohl aushalten. Den Huggers jedenfalls macht es sichtlich Spaß.

Endlich Zeit für Fasnetsküchle

"Ich habe es noch nie geschafft, Fasnetsküchle zu backen, da immer irgendetwas zu tun war", freut sich auch Mutter Elke. Immer seien die Tage terminlich durchgetaktet. Proben für den Schmotzigen, Besprechungen mit der Zunft, Fasnet in Kindergarten oder Schule – 2021 dürfen alle genießen. Und das schaut gut aus.

"Langsam sind wir richtig in Fasnetsstimmung. Und das wird jetzt auch voll durchgezogen", betonen sie. Gelebte "Fasnet dahoim". HU-HU-HU!