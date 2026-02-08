Fasnetsparty in St. Georgen: Weiher-Hexen feiern ausgelassen im UV-Licht

Wild tanzende Hexen im flackernden UV-Licht – das war am Samstagabend in der St. Georgener Stadthalle Programm. Die Weiher-Hexen hatten zur UV-Party eingeladen.
Die diesjährige Fasnetskampagne ist in ihrer heißen Phase angekommen – Zeit für die mittlerweile fast schon traditionelle UV-Party der Weiher-Hexen. Schon vor Beginn des auch über die Bergstadt hinaus beliebten Treffens herrschte ordentlich Trubel vor und in der Stadthalle. Der Vorverkauf war sehr gut gelaufen, sodass nur noch wenige Restkarten an der Tageskasse zu haben waren.