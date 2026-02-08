Fasnetsparty in St. Georgen: Weiher-Hexen feiern ausgelassen im UV-Licht

Wild tanzende Hexen im flackernden UV-Licht – das war am Samstagabend in der St. Georgener Stadthalle Programm. Die Weiher-Hexen hatten zur UV-Party eingeladen.

Die diesjährige Fasnetskampagne ist in ihrer heißen Phase angekommen – Zeit für die mittlerweile fast schon traditionelle UV-Party der Weiher-Hexen. Schon vor Beginn des auch über die Bergstadt hinaus beliebten Treffens herrschte ordentlich Trubel vor und in der Stadthalle. Der Vorverkauf war sehr gut gelaufen, sodass nur noch wenige Restkarten an der Tageskasse zu haben waren.

Allerlei bunt und fantasievoll kostümiertes Narrenvolk aus nah und fern fand sich da gut gelaunt, erwartungsfroh und feierbereit ein, um gemeinsam mit den in Blau und Schwarz gewandeten Gastgebern ausgiebig zu feiern und einen tollen Abend zu verbringen.

Laut deren Ankündigung lässt das auf den UV-Partys eingesetzte „spezielle UV-Licht Kleidung, Accessoires und Dekorationen in leuchtenden Farben strahlen und sorgt so für eine magische, fast märchenhafte Atmosphäre“. Und das stimmte – die Weiher-Hexen hatten nicht zu viel versprochen: Die Stadthalle verwandelte sich tatsächlich in ein beeindruckendes Lichtermeer der Farben.

Von Beginn an war die Stimmung unter dem Narrenvolk ausgezeichnet. Da wurde heftig gefeiert, getratscht, geschunkelt und viel gelacht. Das alles kostete natürlich einiges an Energie und der Narr musste sich, wollte er da mithalten, zwischendurch immer wieder kräftig stärken.

Tanzgruppen ernten viel Applaus

Aber da hatten die Veranstalter bestens vorgesorgt – die Verpflegungsstände im Saal waren gut bestückt und stets umlagert. Es gab neben der ausgiebigen Gelegenheit zum Tanzen zur Musikauswahl von DJ Powerplay sogar ein kleines Programm. Hier präsentierten die Gastgeber die eigene „Hexenbrut“ – und sie konnten zu Recht mächtig stolz auf den von den Gästen begeistert beklatschten Auftritt ihrer Kindertanzgruppe sein.

Diese fünf Besucher genießen sichtlich den Abend bei den Weiher-Hexen. Foto: Richard Schuster

Später waren dann die „Großen“ dran: Toll kostümiert, sehr harmonisch und mit interessanter Choreographie ihrer Show zauberte die Tanzgruppe der Weiher-Hexen eine mitreißende Darbietung auf die Bühne.

Gleich zwei Guggemusiken unterhalten

Doch was wäre eine zünftige Hexenparty bei der alemannischen Fasnet ohne fetzige Guggemusik? Und damit da auch wirklich nichts fehlte, gingen die Weiher-Hexen auf Nummer Sicher – sie hatten gleich zwei starke Kaliber eingeladen: Die Peterzeller „Bloos-Arsch“ sind ohnehin weit über die Bergstadt hinaus bekannt und beliebt. Wo sie aufspielen, bleibt kaum ein Auge trocken. Mit großem Aufzug und ordentlich Tamtam wurde einmarschiert.

Geballte musikalische Wucht: Die „Bloos-Arsch“ haben ein Heimspiel – und sie nutzen es. Foto: Richard Schuster

Auch die Villinger „Krawazi-Ramblers“, die zur Glonki-Gilde gehören, sind Garant für beste Fasnetsunterhaltung. Das stellten sie eindrucksvoll unter Beweis.

Beste Laune herrscht am Samstagabend beim Tanz im UV-Licht. Foto: Richard Schuster

Beide Gruppen rissen die begeistert mitgehenden Narren mit ihren energiegeladenen Gigs vollends mit sich fort und transportierten die ausgelassene Stimmung im Saal zu immer neuen Höhen.