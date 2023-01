Fasnetsparty in Altheim

4 Lichteffekte machen den Tanz der "Zigeuner" aus Talheim zu einem schaurig-schönen Erlebnis. Foto: Wagner

Die berühmt berüchtigte Brauchtumsparty der Narrenzunft Altheim lockte am Samstag wieder zahlreiche Gastzünfte und Narren nach Altheim.















Link kopiert

Horb-Altheim - Es wurde lustig in der "Narrahalle": Bereits 45 Minuten nach Einlassbeginn vermeldete der Veranstalter ein volles Haus. In gewohnter Manier wurden die Gäste in den Pausen des Programms von "Deejay Jogi" bestens musikalisch unterhalten.

Gäste aus der Nähe

Zu Gast in Altheim waren dieses Jahr die Narrenzunft aus Bildechingen, die "Zigeuner" Untertalheim, die Narrenfreunde Seebronn, die Narrenzünfte Mühringen und "Klammhoka" Felldorf, die Original Baisinger Narren, der Narrenverein Sägbock Börstingen und die Narrenzunft Vollmaringen.

Die Kindershowtanzgruppe des Gastgebers, welche bereits am Mittag einen Auftritt absolvierte hatte, durfte traditionsgemäß das bunte Programm des Brauchtumsabends mit ihrer Show eröffnen.

Sehenswerte Tänze

Zum festen Bestandteil der NZA-Brauchtumsparty gehört ebenso, dass die Altheimer Zunftmeister die geladenen Zünfte und Narrengruppen nach einem musikalischen Einmarsch dem Publikum vorstellen. Jörg Pfeffer und Chris Dieterich waren es auch, die mit ihrer Moderation durch das närrische Geschehen des Abends führten. Die Showtänze der "Zigeuner" Untertalheim und der NZ Bildechingen sorgten für erste Begeisterungsstürme, während die NF Seebronn mit ihren Piratinnen und Piraten die Bühne enterten.

Tolle Lichteffekte

Nach dieser sehr körperbetonten und energiegeladenen Show gab es eine kleine Zugabe obendrein, was die Narren in der Halle umso lauter aufjubeln ließ. Im Anschluss wurde es düster auf der Bühne der "Narrahalle": Mit schaurigen Lichteffekten und Pyrotechnik sorgte der Hexentanz der Narrenzunft "Zigeuner" Untertalheim für wahren Gänsehautcharakter beim gespannten Publikum. Der Schrecken stand manchen Besuchern direkt vor der Bühne noch ins Gesicht geschrieben, als die Lichter in der Halle wieder angingen.

Auch im gut gefüllten Partyzelt zeigten sich die Besucher währenddessen in bester Laune. Bekannte Schlager- und Fasnetshits sorgten für kollektives Mitsingen und ausgelassene Stimmung unter den Gästen. Musikalisch gab es zudem anschließend von den Baizakrageeler Börstingen ordentlich auf die Ohren, was die Herzen der Narren höher schlagen ließ.

Gute Choreographie

Weitere Glanzlichter setze der Showtanz der Narrenzunft Vollmaringen, die mit leuchtenden Requisiten ein farbenfrohes Lichtspiel auf der Bühne veranstalteten, wobei die gekonnt synchronen Bewegungen der Tänzerinnen und Tänzer das optische Highlight abrundeten. Weitere Showtänze steuerten die Narrenzunft "Klammhoka" Felldorf und die "Original Baisinger Narren" dem Programm bei, was für einen gelungen Abschluss der 28. NZA-Brauchtumsparty sorgte.