Vetterball in Harthausen Der Ehekrach begann vor dem Festzelt

Knallorangene Warnwesten dominierten den Vetterball in Harthausen, der unter dem Motto „Watel-Männer“ stand. Die Narren entführten die Gäste ins Abenteuerland, verwandelten den Saal in einen Chor – und ließen in einem Sketch die „Hüllen fallen“.