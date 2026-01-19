Fasnetsfreude in Dietingen: Drei Narrenzünfte bringen Freude in Schule, Kindergarten und Pflegeheim

Drei Narrenzünfte aus Dietingen leben Fasnetstradition und übergaben Schulen, Kindergärten und dem Alten- und Pflegeheim ein buntes Geschenk.

Auch in diesem Jahr haben die Narrenzünfte Dietingen, Irslingen und Böhringen ein Zeichen gelebter Fasnetstradition gesetzt. Wie bereits im Vorjahr überreichten Vertreter der drei Zünfte Geschenke an Kindergärten, Schulen sowie an das örtliche Alten- und Pflegeheim, um vor allem Kindern und älteren Menschen den Brauchtum der schwäbisch-alemannischen Fasnet näherzubringen.

Während 2025 liebevoll gestaltete Kindernarrenbücher im Mittelpunkt standen, fiel die Wahl der Präsente in diesem Jahr auf farbenfrohe Dekoration: Jede Einrichtung erhielt Fensterkleber mit der Darstellung der Narrenkleider der drei Vereine.

Viel Hingabe in Gestaltung

Der Clou: Die Folien sind wiederverwendbar und sowohl von innen als auch von außen sichtbar. Die Motive sollen nicht nur Freude bereiten, sondern auch für eine lebendige und närrische Atmosphäre in der „fünften Jahreszeit“ sorgen. Besonders viel Hingabe steckte in der Gestaltung: Die Narrenbilder wurden fotografiert und umgesetzt von Tobias Krol Fotografie sowie von Eléne Müller, „em-medien und Grafikdesign“. „Durch ihre Mitarbeit präsentieren sich die traditionellen Häsfiguren in moderner, eindrucksvoller Optik“, heißt es von den Zünften.

Christa Reinauer (links), Leiterin Melanie Frei, Tobias Krol, Andrea Ruoff und Karin Heim freuen sich über die sichtbare Wertschätzung. Foto: Narrenzunft

„Wir möchten zeigen, wie vielfältig und wichtig unsere Fasnet für alle Generationen im Ort ist“, erklärte Jugendleiter Tobias Krol bei der Übergabe. Gemeinsam mit der ersten Vorsitzenden Christa Reinauer aus Irslingen überbrachte er die Geschenke persönlich.

Christa Reinauer (links), Schulleiterin Brigitta Köhnen, Tobias Krol freuen sich über bei der Übergabe über die bunten Folien. Foto: Narrenzunft

Die Freude über die überraschenden Gaben sei in allen Einrichtungen groß gewesen. Schulleitung, Kindergartenleitung und Pflegeheimleitung bedankten sich für die Aufmerksamkeit und die sichtbare Wertschätzung.

Mit der Aktion zeigen die drei Narrenzünfte einmal mehr, wie Tradition, Ehrenamt und Herzlichkeit im Landkreis Rottweil Hand in Hand gehen – über Generationen hinweg.