Fasnetsfreude in Dietingen: Drei Narrenzünfte bringen Freude in Schule, Kindergarten und Pflegeheim

Drei Narrenzünfte aus Dietingen leben Fasnetstradition und übergaben Schulen, Kindergärten und dem Alten- und Pflegeheim ein buntes Geschenk.
Auch in diesem Jahr haben die Narrenzünfte Dietingen, Irslingen und Böhringen ein Zeichen gelebter Fasnetstradition gesetzt. Wie bereits im Vorjahr überreichten Vertreter der drei Zünfte Geschenke an Kindergärten, Schulen sowie an das örtliche Alten- und Pflegeheim, um vor allem Kindern und älteren Menschen den Brauchtum der schwäbisch-alemannischen Fasnet näherzubringen.