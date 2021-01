Fasnetsfeeling in Schramberg Stadtmusik legt Fasnetskonzert als CD auf

"Die schönsten Narrenmärsche aus der Region" waren es, die die Stadtmusik unter der Leitung von Meinrad Löffler an jenem Abend zu Gehör brachte. Dem Narrenmarsch als dieser wichtige Bestandteil, quasi der DNA jeder Fasnet, sollte damit angemessen Rechnung getragen werden. Die Idee hierfür war ursprünglich vom aktiven Ehrenmitglied Holger Gögelein gekommen, erklärt Flaig in seinem Vorwort im Beiheft der CD.

Die älteste Version

"Ein Höhepunkt des Abends war sicherlich die Uraufführung des wohl ältesten existierenden und bislang nicht aufgeführten Schramberger Narrenmarschs aus der Feder eines der ersten Dirigenten der Stadtmusik, Fridolin Schinle (1855 bis 1935). Meinrad Löffler hatte eigens die Original-Partitur für uns neu aufgesetzt", so Flaig weiter. Ebenfalls unter den mehr als ein Dutzend Tracks auf der CD sind unter anderem auch die Narrenmärsche aus Sulgen, Waldmössingen, Tennenbronn, Lauterbach, Hardt, Donaueschingen, Oberndorf, Elzach, Rottweil oder Villingen sowie der "Alte Jäger-Marsch", zu dem die Stadtmusik zum Konzert in den Bärensaal einmarschierte.

Und nicht nur musikalisch sorgte der Abend für Begeisterung beim Bärensaal-Publikum: "Wie Carsten Kohlmann und Matthias Krause in Höchstform mit viel Witz und trotzdem höchst informativ durch den Abend geleitet haben, war einfach großartig", erinnert sich Flaig. Als Sensation des Abends galt das Erscheinen der historischen Narrozunft Villingen samt Spielmannszug der Stadt- und Bürgerwehrmusik, der ebenfalls auf der CD zu hören ist. Villinger Narros auf Schramberger Boden – das hatte es wohl knapp 100 Jahre lang nicht gegeben, betont Flaig.

"Sehen, ob man’s braucht"

Doch wie war es dann letztlich überhaupt zu dem Projekt gekommen? Dass eine CD aus dem Abend entstehen würde, war seinerzeit nämlich nicht geplant, wie Flaig erklärt: "Ich hatte einfach nur mal ohne eine konkrete Verwendung die Idee im Hinterkopf, einen Mitschnitt des Abends zu machen. Was dabei herauskommen sollte, wollten wir dann eben sehen", erinnert sich Flaig und lacht. Das Know-how dazu kam von Elias Rohrer. Der aktive Musiker (Schlagzeug) und Jugendleiter machte die Aufnahmen – für die das gesamte Orchester mit professionellen Mikrofonen ausgestattet wurde, um trotz aller Spontanität auch etwas qualitativ Hochwertiges in der Hand zu haben.

"Erst mal haben wir dann gar nichts mit den Dateien gemacht. Im Sommer hat man ja auch nicht gerade ein Projekt zu Narrenmärschen im Sinn", sagt der Stadtmusik-Vorsitzende augenzwinkernd. Als sich die Situation um Corona immer mehr verschlimmerte und absehbar war, dass die Fasnet 2021 in ihrer gewohnten Form nicht stattfinden würde, kamen den Musikern die Aufnahmen wieder in den Sinn – und Elias Rohrer begann damit, die einzelnen Stücke nachzubearbeiten. "Die Fasnetsaktion von Radio antenne eins Neckarburg Rock und Pop brachte uns kurz vor Weihnachten auf die Idee, das Projekt CD tatsächlich anzupacken", sagt Peter Flaig. Derzeit sei man in den letzten Zügen der Produktion, die Lieferung der fertigen Exemplare wird auf Anfang Februar erwartet.

"Zuletzt haben wir für das Projekt dann auch Stefan Link gewonnen. Er hat in Abstimmung mit Meinrad Löffler, Matthias Krause und mir das Design der Verpackung und der beiliegenden Broschüre gestaltet", erklärt Flaig, wie die CD zu einem ansprechenden Äußeren gekommen ist.

Reiz einer Live-Aufnahme

Den Reiz der Aufnahmen macht für Peter Flaig dabei nicht nur die exklusive Sammlung verschiedener Narrenmärsche auf einer Platte aus – sondern vor allem der Charakter eines Live-Albums. "Man hört im Hintergrund halt auch immer wieder mal ein G’schell. Man hört die Reaktionen des Publikums. Das ist schon auch noch mal was anderes zur im Studio aufgenommenen Version unseres Schramberger Narrenmarschs, wie sie zum Beispiel auf der Fasnetssplitter-CD zu hören ist", so Flaig. "Ein herzliches Dankeschön allen, die an diesem tollen Projekt mitgewirkt haben. Es freut uns als Stadtmusik sehr, dass wir auf diese Art und Weise ein bisschen Fasnet zu den Narren nach Hause bringen können", betont Flaig abschließend.

Große Vorfreude im Netz

Nach ersten Reaktionen auf die Platte muss sich der Stadtmusik-Vorsitzende keine Sorgen machen, ob dies mit der Veröffentlichung gelingen wird: Kaum war die Ankündigung in den sozialen Medien durchgesickert, war die Reaktion der "Corona-Leid-geprüften" Schramberger Narren dementsprechend: "Die muss ich haben!" war der wohl meist zu lesende Satz.

Die CD der Stadtmusik Schramberg mit Live-Mitschnitten aus dem großen Fasnetskonzert 2020 gibt es für zehn Euro an folgenden Verkaufsstellen: Naturladen Schramberg (ehemals Buchhandlung Klaussner), Bürgerservice und Touristinformation im Rathaus und die "bft-Tankstellen" in Schramberg und in Sulgen. Der genaue Verkaufsstart wird noch von der Stadtmusik Schramberg und im Schwarzwälder Boten bekanntgegeben.