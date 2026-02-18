Fasnetsende Schramberg: Von der Hoorig Katz zum Hoorig Greif

1 In poetischer Sprache blickte Narrenzunftmeister Tobse Dold auf die vergangene schöne Fasnet zurück. Foto: Fritsche Die Fasnet hat sich wieder als lebendige Tradition und Emotion, als fröhliches Zusammenkommen von Menschen gezeigt.







Laut schluchzend und in große weiße Taschentücher weinend zogen die Elfer Punkt elf Uhr ins Amtszimmer von Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr ein, um den Rathausschlüssel zurückzugeben. Die wieder so schöne Fasnet wirkte beim Zunftmeister Tobse Dold immer noch nach und so fasste er in poetischer Sprache seine Eindrücke aus den letzten Tagen zusammen. „Fasnet isch lebendig, lebendige Tradition, Fasnet isch Emotion. Alle feiern, lachen, tanzen, Menschen kommen zusammen und gehen auseinander mit einem Lachen. Friedlich und fröhlich, seit Jahren schon, Jung und Alt, arm und reich, Seite an Seite, lebendige Tradition. Die Welt braucht ein Zusammen und nicht nur ein Ich.“