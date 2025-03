Fasnetsende in Aichhalden und Rötenberg 308 Tage Alltag brechen wieder an

Der Narrenbaum in Aichhalden wurde gefällt und mit der Hexe zusammen verbrannt, die Fahne eingeholt. In Rötenberg erhielt Bürgermeister Michael Lehrer die Rathausschlüssel der Gemeinde zurück. Normalität kehrt in die Gemeinde zurück.