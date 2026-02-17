Fasnetsdienstag in Oberndorf: Darum ist die Narrenzunft ihrer Zeit weit voraus

Regen beim Oberndorfer Narrensprung und Sprungbändel für 2027? Zunftmeister Marco Pfisterer klärt die Narren am Fasnetsdienstag beim Essen in der Wasserfallhalle auf.
Seit dem Oberndorfer Narrentag 2024 gilt Zunftmeister-Vize Hans-Jörg Kopf, genannt „Mummel“, als Garant für Kaiserwetter. Das hatte Zunftmeister Marco Pfisterer auch für den Narrensprung 2026 bei seinem Kollegen bestellt, „aber das ging gehörig in die Hose“, stellte der Narrenzunft-Chef am Fasnetsdienstag in der Wasserfallhalle fest. Dafür kann die Narrenzunft mit etwas anderem punkten.