5 Natürlich muss der Schwenninger Hansel auch "eingeweckt" werden. Foto: Kratt

Schon seit ein paar Jahren sind während der Fasnet die Schaufenster von Hugger-Jäckle mit Hansel, Schantle & Co. liebevoll dekoriert. Doch diesmal hat sich Inhaber-Frau Uli Hugger etwas Besonderes einfallen lassen: Sie hat nahezu alle Dekoelemente unter ein Weckglas gesteckt. Ihr Motto: "Die Fasnet verdirbt nicht."















Link kopiert

VS-Schwenningen - Und wieder wird es in diesem Jahr nichts mit einer Fasnet im großen Stil. Trotzdem oder gerade deswegen möchte Fasnetsliebhaberin Uli Hugger, deren Mann Heinz das Augenoptik- und Hörgerätegeschäft an der Ecke zwischen Dauchinger- und Spittelstraße betreibt, nicht ganz auf ihr Hobby und ihre Leidenschaft verzichten. Hatte sie bereits in den vergangenen Jahren, allen voran im vergangenen Corona-Jahr, die Schaufenster in eine kleine Fasnetsausstellung verwandelt, wimmelt es diesmal nur so von närrischen Figuren und Accessoires.

Idee durch Mitbringsel vom Südstadt-Flohmarkt

Der Clou: Fast alles ist unter Weckgläsern "konserviert", wie Hugger selber sagt. Die zündende Idee dazu habe sie bekommen, als sie vor ein paar Wochen aus der Fasnetskiste ein Mitbringsel vom letztjährigen Villinger Südstadt-Flohmarkt gekramt hatte. Dort nämlich hatte sie einen Papp-Narro im Einweckglas mit dem Schriftzug "Ohne Verfallsdatum" erstanden. Eigentlich sei das Glas als Geburtstagsgeschenk für einen Freund gedacht gewesen, in der Zwischenzeit aber wieder in Vergessenheit geraten.

Großer Fasnetsfundus und Leihgaben

"Ich stecke einfach alles in Gläser, weil die Fasnet nicht verdirbt und auch im nächsten Jahr noch schmeckt", habe sich Uli Hugger daraufhin gesagt – und überlegt, was sich so alles in beziehungsweise unter Gläser stecken lässt. Und der Fasnetsfundus bei Familie Hugger ist gewiss groß. Schon immer hat die gebürtige Villingerin, deren Mann Ur-Schwenninger ist und deren Herz für beide Fasnetstraditionen schlägt, eine Fasnets-Sammelleidenschaft. Sie ist regelmäßig sowohl beim traditionellen Flohmarkt in der Schwenninger Zunftstube – immer nach der Hanselsprungprobe Anfang Januar –, als auch beim Zunftflohmarkt in Villingen zu Besuch.

Denn ebenso die Villinger Fasnetsfiguren, egal ob als Puppe oder als Scheme aus Gips, haben es Uli Hugger, die schon als Kind bei den Villinger Glonkis aktiv war, dann in die Narrozunft und später zu den Altjungfere kam, angetan. So ist es auch kein Wunder, dass sie die acht Schaufenster stets doppelstädtisch dekoriert – in diesem Jahr aufgrund des Stadtjubiläums verstehe sich das von selbst, wie sie sagt. Was gleichzeitig deutlich wird: Es steckt viel Liebe zum Detail hinter, besser gesagt in jedem Glas.

Doppelstädtische Deko ist im Jubiläumsjahr selbstverständlich

Da ist also der Narro, da die Altvillingerin oder der Wuescht als Puppe in dem einen Fenster, da ist die Altvillingerin-Haube sowie s’ Krättle, aber gleichzeitig auf der anderen Seite die Hansel-Rüsche, das Uhren-Pendel und eine große Schantle-Puppe als Leihgabe der Narrenzunft in dem anderen Fenster. Im Hintergrund: ein altes Plakat der Schwenninger Fasnetsausstellung im Uhrenindustriemuseum aus dem Jahr 2012 mit durchgestrichenem beziehungsweise verbessertem Datum: "2022 – ’s goht degege!" Und darunter: "Narri Narro uffd’ Fasnet 2023 mit ellem drum u dra!" Gerne kommentiert die Fasnetsliebhaberin das, was sie alles ausgestellt hat: "Ohne Verfallsdatum – d’Fasnet! (Wir hont se im Herze)" oder "Uffgweckt – ei’gweckt – konserviert!" steht hier und da geschrieben.

Auch Liedtexte sind mit dabei

Auch so manch anderes Accessoire lässt sich beim Schaufenster-Stöbern im und außerhalb vom Weckglas entdecken: große Fahnen und kleine Fähnle der Schwenninger Narrenzunft, ausgeschnittene närrische Papier-Figuren, selbstgeknipste Bilder aus vergangenen Fasnetsjahren, unterschiedlichste Fasnetsabzeichen oder auch ausgedruckte Liedtexte, unter anderem vom Schwenninger Narrenmarsch oder vom Hölzlekönig-Lied. "Um’s nit zu verlerne!" oder "Zum lut singe’", steht daneben geschrieben und wird dem einen oder anderen Betrachter sicherlich ein Schmunzeln ins Gesicht treiben.

Viele neugierige Blicke

Apropos Betrachter: Schon beim Dekorieren der Schaufenster seien die Fußgänger stehen geblieben und auch jetzt zieht der "Fasnet to go – Showroom VL" viele neugierige Blicke an. "Es ist wie Applaus, wenn Leute stehen bleiben, vor allem Kinder", freut sich Uli Hugger. "Dann geht mir das Narren-Herz auf." Mit ihrem Mann Heinz kann sie zwar ihre Leidenschaft nicht unbedingt teilen, wenn es ums Dekorieren geht, "dann lässt er mich aber machen". Bis Aschermittwoch spiele die Fasnet in den Schaufenstern die Hauptrolle.

Die Zeit und Leidenschaft, die sie ins fasnachtliche Schmücken gesteckt hat und die Tatsache, dass in jedem der 20 Weckgläser eine eigene Fasnetsgeschichte steckt, sollen Uli Hugger ein kleiner Trost für den wiederholten Ausfall des offiziellen närrischen Treibens sein. "Ich vermisse die Fasnet. Das Gestalten der Schaufenster war noch nie so aufwendig wie jetzt, aber es hat Spaß gemacht." Auch jetzt schaue sie immer wieder in die Weckgläser hinein. Es ist keine Deko, es ist Fasnet."