Fasnetsbeginn in Bisingen: Hexenbesen und Narrenbaum stehen

10 Mit viel Körpereinsatz haben die Thanheimer Maurochen am Sonntag ihren Narrenbaum aufgestellt. Foto: Jörg Wahl

Sowohl in Bisingen als auch in Thanheim ist die närrische Zeit nun eingeläutet: Die Narren haben im Beisein vieler Schaulustiger jeweils ihr traditionelles, weithin sichtbares Wahrzeichen aufgerichtet. Dazu gab es auch weiteres Rahmenprogramm.









Dass die Fasnet bereits zum Jahresanfang richtig in Schwung kommt, zeigt sich in Bisingen: Nicht nur in der Gemeinde selbst, sondern auch in den Teilorten – etwa in Thanheim – wurden der Hexenbesen und die Narrenbäume aufgestellt und damit die närrische Zeit eingeläutet.