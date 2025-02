14 Männer außer Rand und Band – mit Vokuhila und Ghettoblaster Foto: Lothar Schwark

Beim Fasnetsball in der Freudenstädter Turn- und Festhalle herrschte Hochbetrieb – erst recht auf dem Tanzboden und an den Bars.









Link kopiert



Bereits zum dritten Mal lud die Narrenzunft Freudenstadt zum Freudenstädter Fasnetsball in die Turn- und Festhalle ein. Der Ansturm war so groß, dass zeitweise kein Einlass mehr in die Halle möglich war.