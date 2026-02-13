Fasnetsauftakt in Vollmaringen: Narren führen den Ortschaftsrat ab

In Vollmaringen hat die Narrenzunft die Macht übernommen. Bei der Schlüsselübergabe lieferten sich Ortsvorsteher und Zunftmeister augenzwinkernd ein Wortgefecht.
Mit einem lautstarken „Narri – Narro!“ wurde die fünfte Jahreszeit in Vollmaringen offiziell eingeläutet. Traditionell trat der Ortschaftsrat zunächst zu einer Sitzung im Dorfgemeinschaftsraum zusammen, ehe die Narrenzunft diese stürmte, Ortsvorsteher Daniel Steinrode sowie die anwesenden Ortschaftsräte fesselte und im Kettenzug auf den Dorfplatz führte.