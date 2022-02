Hexentanz auf dem Marktplatz lockt viele Zuschauer an

Fasnetsauftakt in Sulz

16 Timo Holst (links) und das Schultes-Double liefern sich ein Wortgefecht. Foto: Cools

Auch nach der langen Fasnets­pause ließ sich der Schultes am Schmotzigen nicht ohne verbale Gegenwehr in Hannikels historische Ketten legen. Das Lamentieren half aber nicht: Er wurde abgeführt und die Stadt von den Sulzer Hexen eingenommen.















Link kopiert

Sulz - "Flugerlaubnis erteilt"­ – über dieses Signal der Sulzer Stadtverwaltung hatten sich nicht nur die Hexen gefreut. Statt der zunächst angekündigten 500 Zuschauer durften sogar rund 1000 das Spektakel auf dem Sulzer Marktplatz verfolgen – unter 3G-Auflage und mit FFP2-Maske. Und eines war gleich spürbar: die Freude darüber, dass endlich wieder eine fast "normale" Fasnet stattfinden darf.

Der Schlagabtausch zwischen dem neuen Zunftmeister Timo Holst und Bürgermeister Gerd Hieber auf dem Marktplatz hatte es in sich. Wobei mancher zurecht stutzig wurde, als er den Schultes näher betrachtete. Holst klärte das Rätsel auf: Bei seinem Wortgefechtgegner handelte es sich um ein Double, das eine Maske mit dem Konterfei von Gerd Hieber trug. Aber auch wenn der echte Bürgermeister krankheitsbedingt fernbleiben musste, so konnte man immerhin seiner Stimme lauschen und den lustigen Geschichten, die er über den Zunftmeister erzählte.

Schlüssel vergessen

So berichtete der Schultes über eine feucht-fröhliche "Zunftstub’-Hockede", bei der Holst das Auto zwar vorbildlicherweise stehen gelassen, jedoch nicht daran gedacht hatte, den Schlüssel für das Auto seiner besseren Hälfte herauszunehmen. Also musste der Weg von der Schillerhöhe zum Backsteinbau wohl per pedes angetreten werden.

Gezwungenermaßen zum Maskenträger wurde der Schultes derweil in der Pandemie, wie Holst erzählte. "Da ganze Dag hosch du des Deng uff deim G’sicht, selbst monchmol beim hoimfahra stört dich des nicht", so der Zunftmeister. Und so habe Hiebers Frau kurzerhand ihren eigenen Mann beim Reinkommen nicht gleich erkannt. Vielleicht sei die Maske aber auch dauerhaft ein schönes Utensil, meinte Holst. "Net, dass de Gerd ohne Mask’ de Leut nach de Pandemie wird z’viel."

Zu viel war auch das richtige Stichwort im Zusammenhang mit dem handwerklichen Geschick des Zunftmeisters. Der hatte nämlich "a ganzes Fünfliter-Gurkaglas" Spachtelmasse angerührt für fünf kleine Dübellöcher.

Rat könne er dem Schultes aber beim Thema "Abdichten" als Hochwasserschutz geben. Die Ideen des Gemeinderats seien ja meist überschaubar, so Holst. "Mir Narrarät dichtet uns ond da Neckar ab. Ond klappt des dan mol net so toll, zieh mer da Stöpsel –­ no lauft Horb oifach voll."

Schicksal besiegelt

Damit war das Schicksal des Hieber-Doubles besiegelt. Der Polizeischantle nahm es in Gewahrsam und führte es ab. Unmittelbar danach krochen sie aus allen Winkeln und Ecken der Stadt –­ die Hexen. Bedrohlich langsam schlichen sie an den Zuschauern vorbei. Die Fackeln in ihren Händen warfen unheimliche Schatten auf ihre Masken.

Dann kamen die ersten Hexen vom Becherberg heruntergeflogen – mit wehendem Haar, von furchteinflößenden Uhu-Rufen und Donnergrollen begleitet. Die anderen Hexen entzündeten derweil auf dem Marktplatz ein Feuer, dessen Flammen erst rot, dann grün zu schaurigen Klängen durch die Nacht loderten. Dann formierten sich die dunklen Gestalten um das Feuer und begannen ihren schaurig-schönen Tanz.

Anschließend kamen auch Optimist und Pessimist sowie die Narros und Salzsieder zu den Klängen der Stadtkapelle vom Becherberg hinuntergesprungen und steckten die Menge mit ihrer Fröhlichkeit an. Endlich Fasnet, wird sich so mancher gedacht haben, endlich ein Stück Normalität in einer Welt, die in letzter Zeit kein bisschen normal schien.