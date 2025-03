Fasnets-Fazit in Vollmaringen: Klefenzia Fasnet geht in Flammen auf

Klefenzia Fasnet geht in Flammen auf

Fasnets-Fazit in Vollmaringen

1 Noch einmal waren die Vollmaringer Narren unterwegs, um „Klefenzia Fasnet“ auf dem Platz vor dem Vereinsschuppen zu verbrennen. Foto: Daniela Steinrode

Die Vollmaringer Narrenzunft nimmt Abschied von der Fasnet 2025: Die Fasnets-Akteure tragen die Fasnet gemeinsam durch den Ort zur Verbrennungsstelle, wo „Klefenzia“ verbrannt wurde. Zunftmeister Wolf Stein zog ein positives Fazit der diesjährigen Fasnet, die fröhlich und friedlich abgelaufen war.









Link kopiert



„Verbrennen demmer die Klefenzia Fasnet nun, danach kennat mir ons richtig ausruhn. Die tollen Tage sind ab jetzt vorbei, darum brechen wir aus in lautes Geschrei“ – mit diesen Worten verabschiedete Zunftmeister Wolfgang Stein die fünfte Jahreszeit bei der traditionellen Fasnetsverbrennung in Vollmaringen – gefolgt von großem Geheul der Närrinnen und Narren, die ihre Strohpuppe Klefenzia Fasnet in Flammen aufgehen sahen und damit Abschied von der Fasnet 2025 nehmen mussten.