Fasnetfans aus Überzeugung Gesichter der Fasnet in Oberndorf a. N.

Jetzt, wo die Fasnetsveranstaltungen abgesagt sind, zehren Schmid und Merkel von ihren zahlreichen Erinnerungen aus vergangenen Jahren. Und wenn die Beiden einmal mit dem Erzählen anfangen, dann sind sie kaum zu bremsen, so viel Schönes haben sie schon erlebt.

Die Freunde wuchsen im "Dachau" in der Neckarvorstadt auf. In jungen Jahren schlüpfte "Ebse" in den Kinderhansel, der einem damaligen Elferrat gehörte, später lieh sich Wolfgang Merkel denselben.

Rotkäppchen und der Wolf

Ein Highlight sei im Alter von acht Jahren die Teilnahme am Kinderumzug gewesen, erinnern sich beide. Damals waren sie etwa als Cowboys unterwegs. "Ich weiß auch noch, dass mein Bruder und ich einmal als Rotkäppchen und böser Wolf losgezogen sind", sagt Schmid lachend.

Später waren "Ebse" und Merkel treue Brezel- beziehungsweise Orangenbuben. Schmid "belieferte" die Narren von seiner Position am Modehaus Hoffmeyer in der Talstadt aus – damals noch echte Schwerstarbeit. "Früher habe ich da um die 300 Brezeln gebraucht, heute sind es deutlich weniger. Und auch weniger Brezelbuben. Die meisten Narren bewahren den Nachschub im Kofferraum ihrer Autos auf", weiß der ehemalige Zunftpräsident.

Schon sein Vater war einst Brezelbube. Woran die Buben damals "ihren" Narren erkannten? "Meist an einem bestimmten Stofftüchle", sagt "Ebse". "Oder an den Mäschkerle", ergänzt Merkel lachend. Als Mäschkerle bezeichnete man verkleidete Frauen, die Narros und Hansel beim Narrensprung begleiteten, ehe ihre Teilnahme in den 1960er-Jahren vom Elferrat verboten wurde.

Das erste Mal als Narro beim Sprung dabei war Eberhard Schmid 1967 im Alter von 17 Jahren mit einer Glocke, die der gelernte Schlosser selbst gemacht hatte. Sein Bruder hatte das Narrenkleid bemalt. "In Dreierreihen antreten", hatte der Polizeischantle damals laut über den Platz vor dem "Schützen" gerufen. Dort versammelte man sich, nachdem man sich im Gasthaus für den Umzug angemeldet hatte.

Der Narro sei damals das Narrenkleid für den Mittelstand und die Handwerker gewesen – recht teuer und beliebt. Das habe sich im Laufe der Zeit gewandelt, wie man an der zunehmenden Anzahl der Schantle sehe. Der Schantle sei bequemer und dürfe schon ab Dreikönig ins Narrenkleid schlüpfen, im Gegensatz zu Narro und Hansel.

Schantle aus Überzeugung

Während "Ebse" den Narro bevorzugt, war Wolfgang Merkel schon immer Schantle aus Überzeugung. Seine Mutter nähte ihm einen Schantle, als er 18 Jahre alt war. Damit trat er in die Fußstapfen seines Vaters, den er schon als Jugendlicher in die Wirtschaften begleitet hatte. Wegen seiner künstlerischen Fertigkeiten durfte Merkel die Narrenstückle, die sein Vater aus seinem Buch vortrug, illustrieren.

"Ich habe ihm auch schon angeboten, mal in den Narro zu schlüpfen, aber keine Chance", sagt "Ebse" schulterzuckend. Merkel bleibt beim Schantle. "Mir gefällt die Schlagfertigkeit, die ein Schantle mitbringen muss. Und die Gespräche, die man mit den Zuschauern hat, sind einfach besonders", schwärmt der 69-Jährige.

In den vergangenen drei Jahren hatte sich Eberhard Schmid von seinem Freund dazu überreden lassen, auch mal als Schantle loszuziehen und zum "Rammeln" am Fasnetsmontag oder zum Schantlesonntag mitzukommen. Ein besonderer Spaß sei gewesen, an einem beliebigen Tag in den Schantle zu schlüpfen und in eine Wirtschaft zu gehen, von der man wusste, wer sich dort regelmäßig trifft, erzählt Merkel. So ist es 2020 geschehen. "Die Leute waren überrascht und haben sich sehr gefreut. Das war so toll, dass wir es dieses Jahr auch machen wollten.", erzählt Schmid.

Die Erfahrung hatte ihnen gezeigt, dass die Erwartungshaltung der Bürger am Schantlesonntag sehr hoch sei. Da würden die Schantle in so vielen Wirtschaften erwartet, dass kaum Zeit bleibe, richtig mit den Bürgern in Gespräche einzutauchen. An einem anderen Tag sei das viel besser gewesen, so die Fasnetfans.

Seit einem Jahr bekleiden Eberhard Schmid und Wolfgang Merkel keine Narrenzunft-Ämter mehr. Zuvor war "Ebse" 1986 in den Elferrat, 1996 bis 2002 zum Stellvertreter und von 2002 bis 2020 zum Präsidenten gewählt worden. Merkel, der seit 1998 im Elferrat war, hielt "Ebse" als Stellvertreter die vergangenen 18 Jahre den Rücken frei. Und auch wenn dieser Lebensabschnitt abgeschlossen ist, bleibt die Fasnet eine der größten Leidenschaften der Männer.

Und was die Krise angeht: "Ebse" kann ihr etwas Gutes abgewinnen. Immerhin mache sich nun jeder Gedanken darüber, wie er die Fasnet trotzdem feiern könne. Und genau darum gehe es doch: die Tradition aufrecht zu erhalten. Er will zur Fasnet seine Narrenfahne hissen und mit Wolfgang Merkel anstoßen. Denn Fasnet ist, was im Kopf passiert.