5 Tanz rund um das Feuer: Die Wälderhexen sorgen für schaurig schöne Momente vor der Uhrmacher-Ketterer-Halle. Foto: Richard Schuster

Ein hell aufloderndes, rauchendes Hexenfeuer, viele maskierte Hästräger, ohrenbetäubende Musik und viele närrische Zuschauer – das war der äußere Rahmen der Eröffnung der Fasnet im Kurort am Abend vor Dreikönig.















Schönwald - Die Narren hatten vor einigen Jahren beschlossen, den Start ihrer Kampagne um einen Tag, vom 6. auf den 5. Januar, vorzuverlegen. Dann könne man nämlich ohne schlechtes Gewissen in den Feiertag hinein feiern. Und so ertönten pünktlich um 19 Uhr die von vielen heiß geliebten und sehnsüchtig erwarteten närrischen Klänge des Musikvereins Kurkapelle Schönwald.

Die drei Zünfte Hirtebue, Weiherma und Wälderhexen marschierten im Häs und mit viel Getöse in das Areal vor der Uhrmacher-Ketterer-Halle ein. Barbara Zipfel und Christof Kammerer begrüßten die erwartungsfrohen Besucher, um gemeinsam mit ihnen zu feiern. Beide zeigten sich hoch erfreut, dass man – nach zwei entbehrungsreichen Jahren mit Corona-Zwangspause – die "fünfte Jahreszeit" endlich wieder starten könne.

Das Häs wird abgestaubt

Dann ging es ans Häs-Abstauben – ein immer wieder aufs Neue bewegender Moment für jeden Narren, ganz egal, ob er nun aktiv oder passiv daran beteiligt ist. Dass auch die Kleinsten das berühmte Fasnets-Gen schon tief in sich tragen, stellte der Narrensamen beim Tanz der Hirtebuebe eindrücklich unter Beweis. Anschließend stand die Verleihung des "Hoogestecke-Ordens" an. Die Ehrung werde stets an eine Persönlichkeit verliehen, die sich um die heimische Fasnet verdient gemacht habe, erläuterte Christof Kammerer in seiner Laudatio. Man habe gar nicht lange überlegen müssen, denn mit Uwe Boettcher könne ein verdienter närrischer Mitstreiter geehrt werden.

Brunnenputzen der Weihermänner

Das traditionelle Brunnenputzen der Weihermänner durfte natürlich genauso wenig fehlen, wie der anschließende Brauchtumstanz, der unter den mitfeiernden Besuchern für tolle Stimmung sorgte. Der Musikverein blies auch hier den Tanzenden und Feiernden zünftig den Narrenmarsch der Weiherma. Es folgte der schaurig schöne Auftritt der Wälderhexen. Wie wenn es vorab bestellt worden wäre, lockerten sich die schweren Wolken am Himmel etwas auf und der Mond beleuchtete das magische, gruselige Treiben der finsteren langhaarigen Wesen, die sich Besen schwingend immer wieder unter das närrische Volk begaben und allerlei Schabernack trieben.

Neulinge werden zu "richtigen" Hexen gemacht

Ihr Feuerwagen, gezogen von einem richtigen Hexerich, verlieh dem Treiben zusätzlich die passende Atmosphäre für das, was dann folgte – die Hexentaufe der Zunft stand an. Mit diesem Ritual wurden die beiden Neulinge zu „richtigen“ Hexen gemacht. Als Zeichen ihrer Hingabe, wurden ihre alten Kleider ins lodernde Feuer geworfen. Im Anschluss – und das war neu im Jahr 2023 – hatte die "Keller-Bar" in der Uhrmacher-Ketterer- Halle geöffnet. So bestand für die Narren noch ausgiebig Gelegenheit, diese tolle Feier zum Start der Fasnet fortzusetzen und das mit, wie Christof Kammerer ankündigte, "Open End".