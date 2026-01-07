Fasneteröffnung in Furtwangen: Narren starten ins Jubiläumsjahr

Die Furtwanger Jubiläumsfasnet ist nun offiziell eröffnet. Denn traditionell bildet das Klepfen der Fuhrkigili am Dreikönigstag den Start der Furtwanger Fasnet, bei der in diesem Jahr die Narrenzunft Furtwangen ihren 100. Geburtstag feiern kann. Pünktlich zogen die Narren um 18 Uhr vom Rössleplatz her zum Marktplatz, angeführt vom Zunftrat und den Stadthexen. Für die musikalische Umrahmung dieses Spektakels sorgte die Jugendkapelle unter Leitung von Benjamin Hummel. Dann kam die große Schar der Fuhrkigili selbst.

Auf dem Marktplatz warteten schon zahlreiche Zuschauer, allerdings deutlich weniger als in den Vorjahren – wahrscheinlich aufgrund der Kälte. Die Hexen stellten sich rings um den Platz auf und beleuchteten die Szene. Als Ansager fungierte wie in den vergangenen Jahren in bewährter Weise Axel Scherzinger. Unter anderem verlas er ein Grußwort von Pfarrer Harald Bethäuser, der eigentlich an diesem Fasnet-Auftakt teilnehmen wollte aber dann doch verhindert war. Dieser wünschte den Narren eine „glückselige Fasnet“, gerade in ihrem Jubiläumsjahr. Nicht zuletzt erinnerte er auch an das Drama beim Großbrand kurz vor Weihnachten nur wenige Meter entfernt am Rössleplatz.

Zuerst einmal stellten sich die Fuhrkigili einzeln beim Klepfen vor. Dabei erinnerte Axel Scherzinger daran, dass erst vor zwei Jahren mehrere Fuhrkigili als Weltmeister im Klepfen gekürt wurden. Mit von der Partie beim Klepfen war auch wieder der Nachwuchs, also ist auch die Zukunft der Fuhrkigili gesichert. Im Übrigen gehört seit rund einem Jahr auch Florian Merz, seit wenigen Tagen im Amt als neuer Bürgermeister von Furtwangen, als aktives Mitglied zu den Fuhrkigili. Am Klepfen selbst beteiligte er sich (noch) nicht und schunkelte am Rand lieber mit den Alte Jungfere.

Besondere Gäste

Besonders lautstark und effektiv war das paarweise Klepfen verschiedener Fuhrkigili. Ein besonderer Gruß von Axel Scherzinger galt auch einigen besonderen Gästen: Die Offenburger Hexenzunft war mit einer kleinen Formation zum Klepfen nach Furtwangen gekommen. Mit dabei war auch Zunftmeister Sven Schaller, der traditionell im Kostüm des Teufels auftritt. Auch beim Furtwanger Narrentreffen am 1. Februar werden die Offenburger Hexen mit dabei sein. Der Furtwanger Zunftmeister lud am Ende nochmals offiziell zum großen Furtwanger Narrentreffen am Wochenende vom 31.Januar und 1. Februar ein.

Unsere Empfehlung für Sie Furtwanger Fuhrkigili Narren erfolgreich bei Schneller-Weltmeisterschaft Die Fuhrkigili lassen Geißeln durch die Luft sausen und sicherten sich Podestplätze und Titel bei den Wettkämpfen in Weingarten.

Nach dem Klepfen wurde noch eine Tradition weiter gepflegt: Auch Florian Merz ließ es sich nicht nehmen wie in den vergangenen Jahren Bürgermeister Josef Herdner den Fuhrkigili etwas Feuerwasser zu kredenzen.