Fasneteröffnung in Furtwangen: Narren starten ins Jubiläumsjahr

Die Furtwanger Fasnet ist nach dem traditionellen Klepfen der Fuhrkigili am Dreikönigstag auf dem Marktplatz eröffnet.
Die Furtwanger Jubiläumsfasnet ist nun offiziell eröffnet. Denn traditionell bildet das Klepfen der Fuhrkigili am Dreikönigstag den Start der Furtwanger Fasnet, bei der in diesem Jahr die Narrenzunft Furtwangen ihren 100. Geburtstag feiern kann. Pünktlich zogen die Narren um 18 Uhr vom Rössleplatz her zum Marktplatz, angeführt vom Zunftrat und den Stadthexen. Für die musikalische Umrahmung dieses Spektakels sorgte die Jugendkapelle unter Leitung von Benjamin Hummel. Dann kam die große Schar der Fuhrkigili selbst.