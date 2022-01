Fasnetauftakt in Neuhausen

1 Die Narrenräte Tobias Ohnmacht (von links), Katja Hummel und Manuel Link nehmen humorvoll und mit einem Spruch in Versform das Abstauben von Maske und Scheme des Ehrenzunftrates Helmut Maier vor. Foto: Hoffmann

Für seine Mitglieder hatte die Narrenzunft Neuhausen wieder eine tolle Überraschung bereit.















Königsfeld-Neuhausen - Da die übliche Fastnachtseröffnung mit dem Abstauben des Häses nicht wie gewohnt stattfinden konnte, wurde die Idee geboren, dies als Drive-In durchzuführen, also ganz coronaconform. Spaß und Freude sollen nicht nur im Herzen weiter leben, so die Ansage in der Nachricht, welche die Mitglieder erhalten hatten.

So kamen die Mitglieder, auch um Anhäufungen von Personen zu vermeiden, an drei Stellen im Ort zusammen, um ihre Scheme und das Gschell vom Staub befreien zu lassen. Und es wurde rege Gebrauch von der etwas anderen Möglichkeit gemacht. Zur Belohnung gab es eine Tüte mit Essbarem, etwas Süßes in Form von Bonbons und ein Getränk.