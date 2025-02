Fasnetauftakt in Hornberg

1 Die männliche Showtanzgruppe der Buchenbronner Hexen sorgte für Kreischalarm unter den Zuschauern. Foto: Kern

Mit kreativen Kostümen, bester Partymusik und begeisternden Showeinlagen feierten die Narren in Hornberg den Plastikhexenball. Die Veranstaltung des VfR eröffnete die Fasnetsbälle der Region.









Link kopiert



Kräftig krachen lassen hat es das Narrenvolk beim Plastikhexenball in der Hornberger Stadthalle. Die Veranstaltung des VfR eröffnet die Fasnetsbälle in Hornberg und zieht viele Gäste aus der ganzen Region an.