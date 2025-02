Ein Kunstwerk aus der Aktion „Fasnet im Postkartenformat“ der Christy-Brown-Schule in Villingen kommt groß raus und findet als Bild seinen Platz im Villinger Rathaus – direkt im Arbeitszimmer von Oberbürgermeister Jürgen Roth.

Im Kunstunterricht haben die Schülerinnen und Schüler der Christy-Brown-Schule mit verschiedenen Techniken und Materialien Werke zum Thema Fasnet geschaffen.

Entstanden sind vielfältige Kunstwerke, die die närrische Region widerspiegeln. Gemeinsam mit der Historischen Narrozunft und dem Förderverein wurde ein Postkarten-Bündel finanziert und produziert.

Dieses wurde anschließend als Verkaufsaktion den Bürgerinnen und Bürgern angeboten. Die großen Originalbilder konnten im Rahmen einer Auktion gegen eine Spende zugunsten des Fördervereins erworben werden.

Auch Oberbürgermeister Roth sicherte sich eines der Werke und nahm es nun persönlich vom Künstler entgegen. Elias, selbst Mitglied der Schlossberghexen und ein großer Fasnet-Fan, freute sich sehr, dass sein Bild es bis ins Rathaus geschafft hat.

Die Schulleiterin Kerstin Greimel sowie der Initiator der Aktion, Manuel Rausevic, übergaben das Werk gemeinsam mit dem zwölfjährigen Künstler an den Oberbürgermeister.

Wer sich das Postkarten-Bündel noch sichern möchte, kann es an verschiedenen Verkaufsstellen in Villingen wie Wäsche Schilling, Buchhaltestelle, TeeMa oder direkt bei der Narrozunft und an der Schule erwerben.