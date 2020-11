Fasnet während der Pandemie Narrenzunft Freudenstadt sagt Termine komplett ab

Sie übernehme während der Covid-19-Pandemie Verantwortung und sage ihr Fasnets-Wochenende im Februar und die traditionelle Kinder-Fasnet komplett ab, heißt es in der Pressemitteilung der Zunft. Das gelte auch für Auswärtstermine.

29 Jahre sei es her, dass es in Freudenstadt keinen Fasnets-Umzug gegeben habe, teilt die Zunft mit. Damals sei die gesamte Fasnet aufgrund des Golfkriegs abgesagt worden. Die Narrenzunft Freudenstadt wurde 1983 gegründet und veranstaltete 1988 ihren ersten Umzug in der Stadt. Es folgten seitdem 31 Umzüge sowie viele Brauchtumsabende.