Fasnet Sind Uniformen als Verkleidung erlaubt?

Region - Auf dem Weg zur Arbeit sitzt man morgens in der Stadtbahn und trinkt seinen Kaffee. Die Bahn hält, die Türen gehen auf. Plötzlich steigt ein Mann mit zwei Gewehren und einer Sicherheitsweste ein. Unruhe und Furcht machen sich unter den Fahrgästen breit. Ein paar Haltestellen weiter nimmt die Polizei den Mann fest. Doch wie sich herausstellt trug der Mann nur ein Faschingskostüm in Form einer falschen FBI-Weste, einer Spielzeugpistole und einer Softairwaffe. Dieser Vorfall ereignete sich kürzlich in Karlsruhe.