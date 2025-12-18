Fasnet Schramberg: Die Hoorig Katz hat wieder reichlich Hunger

Das Narrenblättle der Schramberger Zunft erscheint 2026 zum 150. Mal – die Redaktion bittet nun um die lustigen Geschichten des Jahres für die Jubiläumsausgabe.
Es steht ein großartiges Jubiläum für die Schramberger Fasnet bevor: „D‘Hoorig Katz“, das Narrenblättle der Narrenzunft Schramberg, wird im Jahr 2026 zum 150. Mal erscheinen und feiert damit einen stolzen, runden Geburtstag. Seit eineinhalb Jahrhunderten begleitet das Narrenblättle mit Witz, Charme und diesen teils unglaublichen G‘schichtle unsere Fasnet.