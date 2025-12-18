Fasnet Schramberg: Die Hoorig Katz hat wieder reichlich Hunger

Das Narrenblättle der Schramberger Zunft erscheint 2026 zum 150. Mal – die Redaktion bittet nun um die lustigen Geschichten des Jahres für die Jubiläumsausgabe.

Es steht ein großartiges Jubiläum für die Schramberger Fasnet bevor: „D‘Hoorig Katz“, das Narrenblättle der Narrenzunft Schramberg, wird im Jahr 2026 zum 150. Mal erscheinen und feiert damit einen stolzen, runden Geburtstag. Seit eineinhalb Jahrhunderten begleitet das Narrenblättle mit Witz, Charme und diesen teils unglaublichen G‘schichtle unsere Fasnet.

Die Hoorig Katz dient damit seit Generationen als närrisches Gedächtnis der Stadt. Ob jung oder alt, ob arm oder reich, vom Arbeiter bis zum OB: hier wird jeder augenzwinkernd durch den närrischen Kakao gezogen. Dieses vereinende Element ist es, was die Schramberger Fasnet und speziell D‘Hoorig Katz ausmacht – immer getreu dem Motto: Jedem zur Freud, niemand zum Leid.

Anlässlich dieses besonderen Jubiläums haben sich Chefredakteur Stefan Link und sein engagiertes Team eine besonders umfangreiche Spezial-Ausgabe vorgenommen.

Angewiesen auf verdeckte Ermittler

„Wir wissen aus zuverlässiger Quelle: Im vergangenen Jahr sind wieder unzählige bemerkenswerte Pleiten, Pech und Pannen passiert, die dringend in ein Narrenblättle gehören“, teilt die Hoorig-Katz-Redaktion nun mit. „Wir sind dabei, diese zu recherchieren, sind aber – gerade in Zeiten von Social Media, wo G’schichtle schnell gepostet und vergessen werden – wieder dringend auf unsere verdeckten Ermittler aus der Bevölkerung angewiesen.“ Deshalb gelte der jährliche Aufruf: „Denkt bitte an ‚D’Hoorig-Katz‘ und schickt wie immer ordentlich Futter!“, heißt es weiter.

Unsere Empfehlung für Sie Wagenbauer in Hardt Thomas Storz hört nach neun Jahren an der Spitze auf Bei den Wagenbauern Hardt hat sich einiges getan: Thomas Storz hat seinen Posten als Vorsitzender nach neun Jahren abgegeben.

Der Redaktion sind alle Dokumentenarten willkommen, die ein Schmunzeln hervorrufen. Angenommen würden unter anderem Fotos und Scans, Presseartikel, Behördenbriefe, falsche Strafzettel, Handy-Unfälle, Navi-Fehlleitungen, Küchenunfälle, Missgeschicke bei der Körperpflege, Autopannen oder Gedichte. „Wir sind offen für alles, was das vergangene Jahr in Schramberg kurios gemacht hat!“, so die Redaktion.

Für die Texte, ob in Stichworten oder bereits fix und fertig verfasst, steht der Hoorig-Katz-Briefkasten per E-Mail unter narrenblaettle@narrenzunft-schramberg.de zur Verfügung.