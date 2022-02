1 Im Bereich der Festhalle Sulgen (Bild) war es an einem Abend des Fasnetfreitags 2019 zu einem Gerangel mit Schlägerei gekommen – der mutmaßliche Täter hatte 2,72 Promille im Alkohol und hatte sich seit dem Vortag unentwegt in der dortigen "Kickerstube" aufgehalten. Foto: Wegner

Fasnet. Junge Leute. Durchfeiern. Missverständnisse. Und natürlich Alkohol. Diese Gemengelage hat vor rund drei Jahren zu einem Schlag ins Gesicht geführt – und mehreren verlorenen Zähnen.















Schramberg-Sulgen/Oberndorf - Er war zusammen mit einem Freund extra aus Hastings an der östlichen Südküste Englands nach Sulgen zu kommen, um dort einige närrische Tage mitzuerleben. Doch bereits nach zwei Stunden war die Fasnet für den 24-jährigen Gerüstbauer vorbei: Nach einem Faustschlag ins Gesicht landete er zunächst in einer Akutklinik und wurde dann später an die Universitätsklinik Tübingen verlegt.

Nur in Teilen Klarheit

Wie sich genau das ganze Geschehen am Fasnetsfreitagabend vor drei Jahren auf dem Parkplatz vor der Turn- und Festhalle Sulgen und zuvor in der "Kickerstube" abgespielt hat, ließ sich nun in der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Oberndorf auch nur in Teilen aufklären. Und weil deswegen zwei bislang noch nicht vernommene Zeugen noch gehört werden sollen, wurde diese vertagt.

Viele Zähne weg – viele Eingriffe nötig

Dann allerdings wird der Geschädigte, der eine Nebenklage eingereicht hatte, wohl nicht mehr extra aus England anreisen, wie zum jetzigen Termin. Sein Anwalt sprach von einem Martyrium, das sein Mandant erlebt habe. Denn – nicht wie zunächst damals von der Polizei gemeldet – ein Zahn, sondern gleich die ganzen Vorderzähne des Engländers waren futsch und mussten durch Implantate ersetzt werden. Die dafür insgesamt erforderlichen Operationen sind zudem noch nicht abgeschlossen, weil unter anderem noch Zahnfleisch transplantiert werden muss. Anderthalb Jahre lang habe er sich von Flüssigkost ernähren müssen, berichtete der 24-Jährige. Und erst jetzt, nach rund drei Jahren, habe er auch wieder ein Gefühl in diesem Mundbereich.

Angeklagter: Aus Angst gewehrt

Er hätte Angst vor einer weiteren Verletzung gehabt und sich nur gewehrt, sagte der Angeklagte, ein Metallbauer aus einer Nachbargemeinde. Nach Schubsereien sei er zu Boden gegangen, berichtete der 27-Jährige, und habe dann, nachdem der Geschädigte und sein ebenfalls aus England stammender Freund "von ihm heruntergezogen worden" seien, zugeschlagen. Zuvor sei er selbst am Oberarm und an der Hand verletzt worden und habe kräftig geblutet. Anschließend sei er "wieder in die Kickerstube rein", nachdem es dort bereits tags zuvor am Morgen "losgegangen" sei. Dass es dabei auch um den Konsum von Alkohol, meist sogenannten U-Boots mit Fanta und Wodka ging, "die alle dort trinken", wie ein Zeuge feststellte, war durch den Alkotest ersichtlich: 2,72 Promille hatte dieser nach der Tat angezeigt. Rausgegangen aus der Kickerstube sei er, weil er habe austreten müssen. Dabei, so ein Zeuge, würden aber in diesem Fall – und in der Regel – nicht die aufgestellten Mobiltoiletten benutzt, sondern die benachbarte Grünfläche. Und drinnen in der Kickerstube sei er bereits immer wieder geschubst worden, habe dabei auch mehrfach sein Getränk verloren, beteuerte der Angeklagte.

Tat liegt drei Jahre her

Dass es in dieser Besenwirtschaft sehr eng zugehe und auch geschubst werde, daran konnten sich auch zwei Freunde des Geschädigten erinnern, auch wenn einer von ihnen sich nicht mehr ganz so genau an den Ablauf des Tages erinnern konnte. So wusste er nicht mehr, ob er vor der Beobachtung der angeklagten Tat in der Stube drin war oder nicht und ob er zuvor auch schon dort getrunken hatte. Den Angeklagten konnte er jedoch genau als den mutmaßlichen Schläger identifizieren, beide hatten schon gemeinsam im gleichen Verein im Umland Kraftsport betrieben.

Schon vorher die Polizei gerufen

Während der Geschädigte selbst sich erst wieder ans Aufwachen in der Klinik erinnern konnte, wusste ein weiterer Zeuge, ein 22-Jähriger aus einer Nachbargemeinde, genauere Details von dem Abend zu berichten. So wies er darauf hin, dass zwischen dem Zu-Boden-Gehen des Angeklagten und dem Schlag gegen den Gerüstbauer einige Zeit vergangen war. Er hatte zwischenzeitlich schon die Polizei gerufen, weil er aufgrund der zuvor aufgeheizten Stimmung Bedenken hatte, dass etwas passieren könnte. Allerdings hatte sowohl er, wie auch der erste Zeuge, kein Blut am Kostüm des Angeklagten bemerkt, das der Verteidigeranwalt erstmals in der Verhandlung auf Bildern zeigte.

Schlag "aus dem Nichts"

Für den 22-Jährigen war jedoch klar, dass der Schlag gegen seinen englischen Freund aus dem Nichts gekommen sei. Er habe aus einiger Entfernung gesehen, wie sich dieser zwar einen Schritt in Richtung des Angeklagten bewegt habe, allerdings nicht in irgendeiner feindseligen Haltung. Vom Richter hinsichtlich eines möglichen Grunds für die Rangeleien und den Schlag angesprochen, vermutete der Zeuge, dass es damit zu tun gehabt haben könnte, dass der Geschädigte und ein weiterer Freund von ihm auf Englisch gesprochen hätten. Zudem sei schon in der Kickerstube die Stimmung "aggressiv" gewesen und der Angeklagte, der im Bereich der dortigen Bar an der Türe gestanden habe, habe diese ebenfalls mehrfach "aggressiv zugeschlagen". Er meinte, das "Herumschubsen" in der fasnächtlichen Besenwirtschaft sei von dem Angeklagten ausgegangen.

Info: Unüblicher Prozessablauf

Angeklagt ist vor dem Amtsgericht Oberndorf ein 27-Jähriger wegen Körperverletzung, die er am Fasnetsfreitagabend im Umfeld der "Kickerstube" bei der Turn- und Festhalle Sulgen verübt haben soll. Dabei wurde nach einem Faustschlag ins Gesicht, den der Angeklagte einräumt, mehrere Zähne eines 24-Jährigen aus Hastings in England ausgeschlagen. Die Tat hätte bereits vor einem Jahr verhandelt werden sollen. Allerdings hatte die Staatsanwaltschaft ein falsches Datum in ihrer Anklageschrift, sodass der Prozess platzte und jetzt, fast drei Jahre nach der Tat am 1. März 2019, erstmals im Februar 2022 verhandelt wurde.

Weiteren Zeuge genannt

Nachdem bei der damals abgebrochenen Verhandlung die Verteidigung einen Entlastungszeugen benannt hatte, war dieser jedoch bislang weder vernommen, noch geladen worden. Deswegen musste der Prozess nun unterbrochen und Ende Februar, ein weiterer Termin anberaumt werden. Weil allerdings der Anwalt des Angeklagten am gleichen Morgen bereits einen Termin hat, ist klar, dass für die weitere Erörterung, Plädoyers und Urteil ein zusätzlicher Termin Anfang März erforderlich sein wird. Dazu soll auch noch ein weiterer Zeuge geladen werden, der die Fotos von der verbluteten Hexenhose des Angeklagten gemacht hat.

Da der Anwalt des Geschädigten als Nebenklagevertreter bemängelt hatte, dass der Verteidigeranwalt dabei nicht sofort den Namen dieses Zeugen geliefert hatte, vermutete er eine Hinhaltetaktik, die in einem Streitgespräch zwischen den Juristen gipfelte, das der Richter aufgrund seines Hausrechts schließlich unterband.

"Blamage" für Justiz befürchtet

Der Nebenklagevertreter wies darauf hin, dass der Ablauf des Prozesses und die Dauer insgesamt in England ein schlechtes Bild auf die deutsche Justiz werfen würden und sprach von einer "Blamage". Er könne den Fall nur übernehmen, wie er ihm vorgelegt werde, antwortete der Richter, der unter anderem wegen der aktuellen weiteren Verzögerung einen möglichen Fehler der Polizei erwog. Weil er zur Aufklärung alle ihm bekannten Zeugen hören wollte, brachte auch der schnelle Einsatz des ebenfalls als Zeuge geladenen Kommissars Jürgen Moosmann vom Schramberger Revier nichts, der noch während der Verhandlung kurzfristig den Kontakt zu dem erstgenannten neuen Zeugen hergestellt hatte.

Eine schnellere Lösung als ein Vertagen – so beispielsweise eine Einstellung gegen Geldbuße, die der Richter in den Raum geworfen hatte, sah der Staatsanwalt kritisch. Da gleichzeitig der Verteidiger einen möglichen Freispruch als erwägenswert betrachtete, werden die weiteren Verhandlungstage erforderlich.