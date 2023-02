1 Am Samstag machten die Lumpen der Narrenzunft Jägi ihre „Gschäftle“ in Rangendingen. Foto: Beiter

Es gab kein Entkommen: Am Samstag zogen die Lumpen der Narrenzunft Jägi durch die Rangendinger Straßen. Den Spaß dabei gab‘s gratis. Der Preis für Schwarzwurst mit extra Vesperbrettle musste verhandelt werden.









Die Lumpen hatten Glück. Das Wetter mit strahlendem Sonnenschein und milden Temperaturen machten ihnen ihre Hausierer-Tätigkeit doch bedeutend leichter. Das galt auch für die Einsatzkräfte an der Zunftscheune, die allerdings schon in aller Herrgottsfrüh den großen Kessel für das Kesselfleisch anheizen mussten.

Paul Schneider lupft den Deckel: Zusammen mit Markus Widmaier war er für die Lumpen-Küche zuständig. Foto: Beiter

Fünf Grad minus habe es da noch gehabt, erzählen Paul Schneider und Markus Widmaier. Bis in die Nachmittagsstunden packten sie fortlaufend Bäckle, Ripple und Schnäuzle sowie Nierle und Leber in den kochenden Zuber – alles, um die Gäste in der Zunftscheune oder am heimischen Mittagstisch zu verköstigen.

Auch die Lumpenschar stärkte sich an der Zunftscheune mit den deftigen Speisen. Schließlich brauchten sie für ihre Tagesmission „an guata Bodaa“. Mit bester Laune zogen sie anschließend in großen und kleinen Gruppen durch den Ort, wo sie versuchten, ihre in jedem Haushalt schon x-fach vorhandenen Haushaltswaren an den Mann – oder die Frau - zu bringen.

Bürsten aller Art

Spülbürsten, Klobürsten, Handbürsten, Haarbürsten und noch viel mehr trugen sie im Bauchladen oder zogen es im Handkarren mit sich herum. Entwischen konnte man ihnen nicht. Wohl dem, der sich da auch an einer Schwarzwurst oder einem Wurstbüchsle freute und damit den Geschäftssinn der lumpigen Gesellen stillen konnte.

Mit dabei natürlich auch die beiden dienstältesten Rangendinger Lumpen Anton Schilling und Hans-Jürgen Strobel. Sie trieben sich ressourcenschonend in der Ortsmitte herum – nicht weniger ausgefallen und auf Zack wie ihre jüngeren Kollegen. Die beiden gehören tatsächlich zum Lumpen-Urgebräu und sind seit über 40 Jahren im Geschäft. Manch einer der Junglumpen nimmt sich bis heute die beiden als Vorbild.

Seit über 40 Jahren im Lumpen-Einsatz: Hans-Jürgen Strobel und Anton Schilling. Foto: Beiter

Einem Schnäpsle nach dem erledigten Verkaufsgespräch waren sämtliche Lumpen, alte und junge, auf jeden Fall nicht abgeneigt. Und so waren am Ende Bauchläden, Leiterwagen und auch die Wurstkessel leer. Und wie ging es den Lumpen? Die freuen sich voll auf ihren Einsatz im nächsten Jahr.