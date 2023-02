12 Die Lumpenkapellen gaben sich beim Kappenabend der Wägele-Musikanten die Klinke in die Hand. Foto: Beiter

Wenn sich die Lumpenkapellen die Klinke in die Hand geben, dann ist Wägele-Fasnet. Beim Kappenabend am Freitag war das Gasthaus Rössle in Rangendingen „g’naglet“ voll.









Normalerweise ist es der Slogan der Wägele-Musikanten, doch an diesem närrischen Abend waren einfach alle „Fahrende Musikanten“ – und das nicht nur im musikalischen Sinne. Schließlich waren doch viele der Musikaten außer den Gastgebern zum Teil von weit her zu der klassischen Fasnet-Sause ins Rössle gekommen.

Die weitesten Anreise hatten die Musikanten aus Hornbach-Niederwasser

Den weitesten Weg hatten dabei die Musikanten aus Hornbach-Niederwasser auf sich genommen, die extra über den verschneiten Schwarzwald gefahren kamen, um dieses närrisch-musikalische Spektakel zu erleben. In großer Formation waren außerdem die „Zäpflesschnäpper“ aus Stein und die Lumpenkapelle Obernau gekommen, außerdem Musikanten der Lumpenkapelle Hausen, der Original Hechinger Lumpenmusik und von den Schwungradfreunden aus Hirrlingen.

„De Auneitega“ machen kurzen Prozess mit ihren geliebten Gatten

Doch nicht nur Musikanten hatten den Weg ins Rössle gefunden. Unter den Gästen waren auch Cowgirls irgendwo direkt aus der Nähe von Texas – mit rauchenden Colts und ihren Cowboys im Schlepptau. Die konnten von Glück sagen, dass sie nicht die Männer der drei „Auneitega“ waren, denn die hatten mit ihren unaufmerksamen Gatten kurzen Prozess gemacht – und sie sauber entweder vergiftet, gegen die Wand fahren oder einfach ins Küchenmesser laufen lassen, so dass sie jetzt wieder ganz „oazäächt“ dastanden und auf neue Männer warteten.

Fasnet-Nonsens in Reinkultur live und ohne doppelten Boden

Närrische Auftritte wechselten sich an diesem Abend mit nicht immer ganz hasenreiner Stimmungsmucke im Viertelstunden-Takt ab. Doch das spielte keine Rolle. Schließlich erwartet man bei einem Kappenabend nichts anderes als Fasnet-Nonsens in Reinkultur. Und das gab es an diesem Abend live und ohne doppelten Boden.