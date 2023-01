5 Es macht auch Spaß: Die Mönchsgrabenhexen haben ihren Hexenbesen aufgestellt. Foto: Beiter

Es ist in Rangendingen der Startschuss in die Fünfte Jahreszeit: Seit Sonntag steht auf dem Dorfplatz nun bis Aschermittwoch wieder der Hexenbesen der Mönchsgrabenhexen.















Rangendingen - Die Fasnet ist los in Rangendingen! Endlich, werden viele denken. Andere würden es gern vielleicht noch ein wenig hinauszögern. Tatsache am Sonntag aber war, dass eine ganz schön große Schar an Zuschauern dem alljährlichen Eröffnungsspektakel der hiesigen Fasnet beiwohnen wollte. Man merkte: die Narren, ob Hästräger oder nur Zuschauer, freuen sich auf die kommende Saison, die endlich mal wieder ohne Einschränkungen und mit Maske nur für die Hästräger sein könnte.

Alle mit Rang und Namen der Rangendinger Fasnet sind mit dabei

Alles, was in der Rangendinger Narretei Rang und Namen hat oder einfach dazugehören möchte, war deshalb am Sonntag mit dabei. Die Möchis als Gastgeber natürlich, dann die Narrenzunft Jägi mit ihren verschiedenen Hästrägern, die Original Alemannen und – nicht zu überhören – die Musikanten der Hauburgband.

Diese läuteten den eigentlichen "Festakt" des Baumstellens feierlich ein und unterstützten die kräftigen Männer - und deren starke Hexenfrauen - an den Schwalben musikalisch mit einer gewaltigen Blasorgie, die sich sicher aus fast einem Jahr Fasnetenthaltsamkeit nährte. Schunkeln, wippen, mittanzen war da überhaupt nicht schwer.

Nach einer halben Stunde stand der Baum

15 laufende Meter Birkenstamm hatten die Mönchis tags davor für ihr Ritual aus dem Wald geschleift und mit einem Jahreszahlenschild "2023" und ihrem Signet geschmückt. Eine halbe Stunde, dann stand der Baum in der Senkrechten. Dass das Schild erst in die falsche Richtung zeigte, war mit einem gekonnten Schlenker schnell behoben. Die Hauburgband blies dabei so rasant ins Rohr, dass bei soviel heißen Rhythmen ihr "Icecream"-Song fast dahinschmolz.

Jetzt ist sie also eröffnet, die Rangendinger Fasnet und wurde von Mönchsgraben-Chef André Schneider mit "drei zackigen: Narri Narro" und allen der hiesigen Fasnet eigenen Schlachtrufen gleich mehrmals begrüßt. Das Besenstellen war für dieses Jahr der Startschuss und gleichzeitig auch der einzige eigene Höhepunkt für die Mönchi-Saison. Im Sommer lassen sie dann Ende August die zweite Auflage des bei den Gästen mit großem Erfolg eingeschlagenen Weinfests folgen.

Mönchsgrabenhexen feiern 2024 ihren 20. Geburtstag

Im nächsten Jahr, so André Schneider, werde die Fasnet dann sicher etwas größer gefeiert: Dann werden die Mönchsgrabenhexen 20 Jahre alt und wollen diesen Geburtstag natürlich in gebührendem Rahmen begehen – mit Hexenbesen, einem Hexenball und einem großen Jubiläumsumzug.