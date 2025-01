Am Samstag, 11. Januar, lassen es die Narrenfreunde Bergfelden wieder so richtig krachen; dann laden sie um 19.30 Uhr in die Dickeberghalle zur Narrenparty ein.

„Die Narrenparty ist für viele der Startschuss in die Fasnet, weil sie in unserer Region meist die erste Veranstaltung der Saison darstellt“, freut sich Martin Schedel, Schriftführer der Narrenfreunde Bergfelden. „Zudem ist sie natürlich die wichtigste Einnahmequelle für den Verein.“

Zur Narrenparty lässt sich der Verein nicht lumpen. Es sind insgesamt rund 100 Helfer im Einsatz. „Es wird ein großes Barzelt, einen Bierbrunnen sowie eine Aperolbar in der Halle geben“, verspricht Schedel. „Außerdem natürlich wieder ein volles Programm mit vielen Tänzen und Guggenmusiken. Zwischen den Tänzen und nach Abschluss des Programms spielt die Partyband Querbeat.“

Lange Gästeliste

Die Gästeliste für den Abend ist lang. Schedel nennt den Narrenverein Rosenfeld, die Baurawald Hexen Holzhausen, die Narrenzunft Vöhringen, die Maoraloch-Hexen Dettingen Hohenzollern, die Duachberg-Hexa Mühlheim, die Eyachtaler Sumpfgeister, die Narrenzunft Böhringen und die Narrenzunft Stoibruch Gsindel&Treiber Mötzingen.

Aber auch die Weiherhexen Empfingen, die Narrenzunft Altheim, die Narrenzunft Sigmarswangen, die Muggaverbrenner Rexingen die Narrengilde Mohopser Göttelfingen, die Narrenzunft Schneckengraber Dettingen, die Narrenzunft Dautmergen, die Pink Pämpärs Sulz und die Narrenzunft Stockerbachtal sind dabei.

Aufwendige Vorbereitung

„Die Vorbereitungen dazu laufen eigentlich das ganze Jahr über an vielen Stellen“, verrät Martin Schedel. „Einladungen verschicken, bürokratische Hürden meistern, Bestellungen tätigen und so weiter.“ Die Hauptarbeit starte aber am Freitagmorgen vor der Party mit dem Aufbau, und am „Sonntagabend ist wieder alles abgebaut“.

Die Narrenfreunde Bergfelden haben in den vergangenen Jahren immer sehr gute Erfahrungen gemacht, so Schedel. „Alle sind hochmotiviert und voller Euphorie auf dieses Event.“

Der Eintritt

Der Eintritt für die Narrenparty Bergfelden am Samstag, 11. Januar, in der Dickeberghalle in Bergfelden beträgt acht Euro.