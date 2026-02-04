Fasnet mit Biss: Pflichtlektüre für Narren in Triberg

76 Seiten Spott und Spaß: Der neue „Radautrommler“ ist erschienen. Auch der neue Bürgermeister ist einen Beitrag wert. Der Verkauf ist am kommenden Wochenende.
Und wieder ist sie da, die unabhängige Pflichtlektüre für die fünfte Jahreszeit in Triberg – „Der Radautrommler“. Am 6. und 7. Februar gibt es das Blatt im Haustürverkauf, am Samstag 7. Februar, wird sie von 8 bis 14 Uhr vor dem Edeka-Markt verkauft und ab Montag, 9. Februar, ist es in Triberg bei Sparkasse und Volksbank, in Schonach bei „Moosi´s Schreibwaren“ erhältlich.