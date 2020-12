Fasnet mal anders Rottweiler Kabisball lässt sich daheim erleben

Rottweil-Altstadt - "Filmmaterial von unseren Kabisbällen haben wird zur Genüge. Und so entstand bereits im Herbst die Idee, einen Kabisball für daheim auf die Bühne zu stellen", erzählt Ralf "Hefe" Armleder von den Anfängen. Ein Konzept war schnell erstellt und so sichteten die Mannen um Neunarrenmeister Bernd Ganter, "Hefe", Rainer "Archie" Armleder, Kajetan Spreter, Tobias Seeger, Benny Seemann, Klaus Hezel, Eberhardt Wucher und Roland Vogel, bei sommerlichen Temperaturen Kabisballfilme aus 26 Jahren. "Immer zu zweit und natürlich mit Maske", versichert "Hefe".

So habe sich die Kabiszunft dann nach etlichen Ausschusssitzungen und kontroversen Diskussionen entschlossen, "den 27. Kabisball am Samstag, 23. Januar 2021, mit seinen gut 400 Besuchern, inklusive Musikern, Bedienungs-, Sektbar- und Küchenpersonal und nicht zuletzt mit den Bühnenakteuren und allem Brimborium, in die Wohnzimmer der Leute zu bringen – in Form einer DVD oder eines USB-Sticks", wie Rainer "Archie" Armleder mitteilt.