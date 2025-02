Fasnet live im Radio: Das „Latschenradio“ tourt durch die Region

1 Marold Langer-Philippsen ist seit Freitag mit seiner mobilen Radiostation unterwegs – her gerade vor dem Eingang des Deutschen Phonomuseums im Gespräch mit Gabi Schaffner vom Kunstverein Global Forest. Foto: Helen Moser

Da geht’s bunt zu – mit seinem „Latschenradio“ stürzt sich Radio- und Medienkünstler Marold Langer-Philippsen acht Tage lang mitten ins Fasnetsgetümmel. Dabei möchte er die närrischen Stimmung einfangen – doch es geht auch noch um viel mehr.









Dunkelblaue Kleidung, über und über behangen mit blauen „Latschen“ – Marold Langer-Philippsen zieht in der St. Georgener Innenstadt so einige Blicke auf sich. Wo sein Outfit, das den Perchten aus dem alpenländischen Brauchtum nachempfunden ist, an diesem eher ruhigen Tag in der Bergstadt heraussticht, wird es sich in den kommenden Tagen besser einfügen. Dann nämlich will der Radio- und Medienkünstler sich mitten ins närrische Treiben in der Region stürzen.