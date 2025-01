Politik? Viel zu depressiv für die Narren in Zimmern

Fasnet in Zimmern o.R.

1 An Dreikönig ziehen im Narrennest Zimmern die Abstauber in Frack und Zylinder von Haus zu Haus. Foto: Siegmeier

Zimmerns Narrenchef Daniel Rühle sendet seine Mannen mit launigen Worten aus. Ein Quiz fordert dabei gute Ortskenntnis.









Dass sich an Dreikönig in Zimmern Abstauber und Sternsinger die Klinke in die Hand geben, das hat Tradition. Und dass Narrenchef Daniel Rühle mit seinen Abstaubern, begleitet vom Musikverein und zu den Klängen des Narrenmarschs vom Heimatstüble zum „Amboss“ zieht, ebenfalls. Und dort wurde der Zug bereits sehnlichst erwartet.