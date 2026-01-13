Fasnet in Wolterdingen: Wenn die Party im Schlafanzug steigt

Winterliche Straßenverhältnisse sorgten auf dem Kreisfasnetball in Wolterdingen für einen etwas kleineren Ansturm, dies tat der Stimmung jedoch keinen Abbruch.
Schon vor der Hochphase der Narretei ist Wolterdingen eine Fasnethochburg gewesen. Es war ein toller, fetziger Abend – doch der ganz große Ansturm, wie bei den vergangenen beiden Kreisfasnetbällen, blieb dieses Mal aus. Der Grund waren zum einen die winterlichen Straßenverhältnisse und zum anderen Gegenveranstaltungen im Umkreis. Dies liegt auch daran, dass die Fasnacht dieses Jahr sehr früh ist.