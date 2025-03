Bei der Fasnetseröffnung in Halbmeil teilten sich die Verantwortlichen die vielen Auszeichnungen untereinander auf.

Zahlreiche Ehrungen verdienter Narren gab es am Schmutzigen Donnerstag bei der Fasnetseröffnung.

Narrenvater Mike Heizmann, Vize Andreas Vollmer und Hexenmeister Leon Alpergin teilten sich die große Schar der Narrenjubilare untereinander auf.

Alle Ehrungen wurden von großem Beifall begleitet. Zunächst wurden stellvertretend für alle, die bereits seit 40 Jahren bei den Halbmeiler Kaffeetanten mitmachen, Ingrid Helmig und Monika Schmidtke geehrt. Leon Alpergin ehrte treue Hästräger in der Halbmeiler Fasnet, zum Teil in Abwesenheit.

Den Silber-Orden und eine Flasche Wein für 15 Jahre erhielten Michael Vollmer, Patrick Schmidt, Linus Rauber, Alexandra Lotsch, Selina Kipp und Heike Fichter.

Mit dem Gold-Orden und Wein wurde Tanja Heizmann für 25 Jahre ausgezeichnet. Für gar 40 Jahre wurden Michael Heizmann und Erwin Sum mit einem Bild im Rahmen samt Wein geehrt.

Ehrung für die langjährige Mitarbeit am Narrenblättle

Dann kamen die treuen Mitarbeiter am Narrenblättle an die Reihe. Für fünf Jahre ehrte der Narrenvater mit einer Flasche Wein Jan Harter. Rita Stehle wurde für 25 Jahre mit dem Gold-Orden und Wein ausgezeichnet. Für 35 Jahre erhielt Helmut Vetterer den Verdienstorden in Bronze mit Wein sowie für 40 Jahre Inge Hettig ein Relief auf Baumscheibe sowie den obligatorischen Wein.

Und zu guter Letzt wurde unter großem Applaus Otto Stehle für ganze 45 Jahre zeichnerische Mitarbeit am Narrenblättle mit einer gravierten Likörflasche und Wein ausgezeichnet.