Fasnet in Winterlingen: Vetterstüble zum Beben gebracht

Die Frauenfasnet in Harthausen zog eine große Narrenschar an. Gefeiert wurde bis in die Nacht.
Einen wahren Ansturm närrisch kostümierter Frauen – darunter auch eine närrische Gruppe aus dem benachbarten Benzingen – erlebte jüngst das Vetterstüble im Obergeschoss der Festhalle. Mit einem dreifach donnernden „Harthauser – Bäsle“ begrüßten die beiden Organisatorinnen, Tanja Ebner als „Bäsle vom Juhe“ und „Oberbäsle“ Yvonne Brendle, bei der 13. Auflage der Harthauser Frauenfasnet die große Narrenschar und führten danach durch das bunte Programm.