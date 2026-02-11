Fasnet in Winterlingen: Vetterstüble zum Beben gebracht

Die Frauenfasnet in Harthausen zog eine große Narrenschar an. Gefeiert wurde bis in die Nacht.

Einen wahren Ansturm närrisch kostümierter Frauen – darunter auch eine närrische Gruppe aus dem benachbarten Benzingen – erlebte jüngst das Vetterstüble im Obergeschoss der Festhalle. Mit einem dreifach donnernden „Harthauser – Bäsle“ begrüßten die beiden Organisatorinnen, Tanja Ebner als „Bäsle vom Juhe“ und „Oberbäsle“ Yvonne Brendle, bei der 13. Auflage der Harthauser Frauenfasnet die große Narrenschar und führten danach durch das bunte Programm.​

Die närrische Party begann mit der obligatorischen Narrenspeisung am Büfett, bevor das närrische Programm mit Vorträgen, Sketchen und musikalischen Einlagen Fahrt aufnahm. Die Männer der heimischen Vetterzunft hatten an diesem Abend die Bewirtung übernommen, sodass es sowohl den jüngeren als auch den etwas älteren Semestern in der guten Stube der Vetter an nichts fehlte.

Humorvolle Sketche vorgetragen

Die fantasievoll gestalteten Kostüme der vorwiegend in Gruppen erschienenen Bäsle waren ausgefallen und zeugten von großer Kreativität. Egal ob als wunderschön verpackte Kinder-Schokolade-Bons, märchenhafte Lichtgestalten oder die den Frühling verheißenden Mädels mit ihren üppig auf dem Kopf sprießenden Blumen und Früchten: Die Frauen hatten ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt, was vor allem bei der Polonaise voll zur Geltung kam.

Zu den Highlights des Abends zählten einmal mehr die humorvollen Sketche, aufgeführt von Magdalena Gabriel, Sandra Bihler und Silvia Gauggel, die, ebenso wie die Einzelvorträge von Melanie Mauz und nicht zuletzt auch von Yvonne Brendle, die von den Kalamitäten ihrer Schlankheitskur berichtete, ihre Wirkung nicht verfehlten und für Lachsalven am laufenden Band sorgten.

Dazwischen gab es für die närrischen Gruppen ausreichend Gelegenheit, sich in Szene zu setzen und es wurde ausgelassen getanzt.

Als erfahrener DJ sorgte Manuel Hartmann für tolle Stimmung mit vielen alten und neuen Hits sowie einer darauf abgestimmten Lichtshow, sodass die närrische Frauenparty auch nach dem Programm bis spät in die Nacht in die Verlängerung ging.