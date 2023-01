6 Die Wiesenstetter "Shitbulls" machen Stimmung im Dorfgemeinschaftshaus. Foto: Schwind

Einen bunten und fröhlichen Abend mit einer losen Mischung aus Hexentanz, Showtanz und Guggenmusik feierten die Weiherhexen aus Empfingen ausgelassen am Samstagabend im Dorfgemeinschaftshaus in Wiesenstetten.















Empfingen-Wiesenstetten - Nach 2019 war es erst der zweite Hexenball der 2014 gegründeten Weiherhexen. So ein kleiner Verein kommt mit solch einer großen Veranstaltung rasch an seine Grenze von Kapazitäten. Doch Familienangehörige, Freunde und Bekannte helfen immer gerne aus. Außerdem leistete der Musikverein Vöhringen seinen Dienst im Tausch mit den Weiherhexen, die am Konzert des Vöhringer Musikvereins einen Dienst übernommen hatte.

Rund 500 Besucher

Innerhalb kürzester Zeit nach dem Einlass füllte sich das Dorfgemeinschaftshaus mit Narren aller Gattungen und Zünfte mit geschätzt 500 Besuchern. Schon während dem Zunftmeisterempfang begeisterte die Lumpenkapelle aus Schwalldorf und war mit ihrer Musik der Wellenbrecher des Abends. Über die kleine Kneipe von Peter Alexander gab es auch einen musikalischen Ausflug ins Nachbarland Österreich, nämlich ins Klostertal mit dem Hit der inzwischen aufgelösten Klostertaler.

Mehrere Showtänze

In einem Block von Showtänzen reihten sich die Showtanzgruppen aus Mühlheim-Renfrizhausen, Oberjesingen, Fischingen und Dietingen aneinander und brillierten mit Rhythmusgefühl, Takt und der Eleganz ihrer Bewegungen. Aber auch Sportlichkeit und Kondition zeichneten die jungen Showtanz-Mädchen in Wiesenstetten aus. Da fliegen lange Beine in ausgeklügelten Choreographien, die sie in vielen Trainingseinheiten einstudiert haben, über die Bühne. Tolle Hebefiguren und meterhohe Pyramiden führten immer wieder zu Beifallsstürmen. Bei den perfekt choreographierten Tänzen werden die Narren in atemberaubenden Tempo durch die Luft geschleudert. Eine sehenswerte Pyramide reiht sich an die nächste.

Auftritt in Football-Outfit

Mächtig Stimmung machten die Lokalmatadoren der Shitbull Guggenmusik aus Wiesenstetten. Bei ihrem Auftritt mit den Cheerleader-Mädels zelebrierten sie Guggenmusik und eine tolle Show vom feinsten. Seit 1999 zeigen sie sich in original Football-Klamotten aus den USA und ihre Cheerleader in passenden Röcken. Seitdem sind die Farben blau und gelb die weitum bekannten Erkennungszeichen für die "Shitbulls".

Einen gebührenden Abschluss durfte die Tiger-Band aus Weitingen unter einen begeisternden Abend mit der ganzen Bandbreite der Faszination Fasnet, setzen. Ihr Repertoire setzt sich aus Klassikern der deutschen Musikgeschichte, Evergreens aus der internationalen Musikbranche und aus Hits der aktuellen Saison zusammen. Sie selber bezeichnen sich als eine "Merching-Brass-Band" mit modernem Partysound. Ihr Zuhause liegt bei Auftritten in der Fasnetssaison sowohl auf der Straße, wie auch in Sälen, Zelten und Hallen.